Míg más országokban utcára vonulnak, tüntetnek és sztrájkolnak az emberek, nálunk csend honol. Logikus, hogy a nép 1989-ben utcára vonult, mert nem volt élelem, rendes fűtés, és a villanyt is állandóan elvették. Most van minden, és az emberek csak mazochizmusból nem fűtenek rendesen, nem használnak áramot és spórolnak az élelemvásárlással is.