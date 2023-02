A KSE Futsal számára rosszul indult a Galaci United elleni kupameccs, hiszen a 2. percben Bunduc kapus hibáját gólra is váltották a vendégek (0–1). A folytatásban komoly nyomás alatt volt a kézdivásárhelyiek kapuja, és az 5. percben kétszer is zörgött a két-fehérek hálója: előbb Araujo, majd Pelé is eredményesnek bizonyult (0–3). A 7. percben jegyezhettük fel a háromszékiek első kapura lövését, amikor Pakucs bombáját védte Petrișor. Ezt követően Popescu és Pakucs állt közel a szépítéshez, de a galaciak hálóőre verhetetlennek bizonyult. A 12. percben az unitedes Crăciun lövése a kapufáról pattant vissza a mezőnybe, később pedig Pelé sarkazásánál volt szemfüles a mieink kapusa, Bunduc.

A térfélcsere utáni első percekben Bunducnak több bravúrt is be kellett mutatnia, de a túloldalon csereként beálló Cârdei is a helyén volt Gajdó és Szőcs ziccerénél. A 25. percben Araujo Pelével kényszerítőzött, majd könyörtelenül a kapunkba bombázott (0–4). A következő percekben is támadó szellemben játszott a KSE Futsal, ám sajnos próbálkozásaik rendre elakadtak a jól záró galaci védelemben. A 33. percben Araujo triplázott (0–5), majd következett Boșneagă és Crișan találata (0–7). Az utolsó pillanatban akár szépíthettek volna is a céhes városi fiúk, ám Popescu kísérletét lábbal hárította Cârdei. Így maradt a 7–0 és a KSE Futsal, akárcsak tavaly, a nyolcaddöntőben búcsúzott a Román Kupától.

Teremlabdarúgó Román Kupa, nyolcaddöntő: KSE Futsal–Galaci United 0–7 (0–3) Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Mintegy 400 néző. Vezette: Liviu Chița, Marius Trașcă. KSE Futsal: Bunduc–Gáll, Gajdó, Bandi, Szőcs (cserék: Popescu, Albu, Sánta, Pakucs, Pál, Fábián). Edző: Szőcs László. Galaci United: Petrișor–Constantin, Dudau, Cireș, Crăciun (Cserék: Pelé, Cârdei, Crișan, Araujo, Ignat, Boșneagă, Arhire, Oană, Krtic). Edző: Florin Ignat. Gólszerzők: Cireș (2.), Araujo (5., 28., 33.), Pele (5.), Boșneagă (39.), Crișan (39.). Sárga lap: Szőcs (20.), Gáll (32.).