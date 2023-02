November

Konferencia. Első ízben szerveztek székelyföldi regionális turisztikai konferenciát Csíkszeredában, ahol közel kétszáz turisztikai vállalkozó regisztrált. Kiemelt szerepet kaptak a környékbeli repülőterek, a turisztikai desztinációs menedzsment, a külföldi munkaerő mint lehetséges megoldás, utazási irodákkal való kapcsolatépítés, a turisztikai marketing legújabb trendjei, az egészségturizmus, valamint az adatvezérelt turizmus.

Uniós pénz a régióknak. Nyolcadikként a Központi Régió Fejlesztési Ügynöksége is megállapodást kötött az Európai Bizottsággal a folyó uniós költségvetési ciklus fejlesztési forrásairól. Eszerint Románia nyolc statisztikai régiója nyolc program keretében több mint 11 milliárd euró uniós forrást hívhat le közvetlenül, a központi régiónak ezen belül mintegy 1,38 milliárd eurós keretre van kilátása.

Mezőgazdasági támogatások. Országosan közel 600 ezer gazdának összesen 1,02 milliárd euró uniós támogatást fizettek ki. Míg Háromszéken a 2022-re letett támogatási igénylések száma 12 275 volt, előleget 9497 gazdálkodónak fizettek, összesen 16,85 millió euró értékben.

Klímapokol. „Egy autópályán tartunk a klímapokol felé” – mondta Antonio Guterres ENSZ-főtitkár a szervezet klímakonferenciáján, a COP27-en az egyiptomi Sarm es-Sejkben. Szerinte az emberiség választás előtt áll: összefog vagy elpusztul, ezért a világ leggazdagabb és legszegényebb országait egyaránt arra kérte, hogy gyorsítsák fel az átállást a fosszilis üzemanyagról, sürgessék meg azt a támogatást, amellyel a szegény országok vissza tudják fogni károsanyag-kibocsátásukat és meg tudnak birkózni a globális felmelegedés elkerülhetetlen hatásaival.

Lesz pénz. Vállalásához híven, a magyar kormány biztosítja majd a finanszírozást a sepsiszentgyörgyi Bodok Szálló helyére tervezett kulturális központ, valamint a Sapientia új campusának megépítéséhez – erősítette meg Lázár János, a magyar kormány építési és beruházási minisztere.

Központosítás. Ideiglenes jelleggel, egy sürgősségi rendelettel központosított beszerzést vezetnek be Romániában az energiapiacon. A jogszabály megteremti a feltételeket ahhoz, hogy megvédjék a lakosságot az energiaárak drasztikus emelkedésétől és biztosítsák a román gazdaság versenyképességét – mutatott rá Nicolae Ciucă miniszterelnök. • Elfogadta a képviselőház a kormány augusztusban hozott „ársapkarendeletét”, kiterjesztve a következő három fűtési szezonra a villamos energia és gáz fogyasztói árának középtávú hatósági korlátozását.

Ipari park. Novemberben nyolc vállalkozás működött a szépmezői ipari parkban, négy munkaponton további építkezések folytak, három új beruházó érkezését várták. A gazdasági nehéz­ségek miatt viszont több bérleti szerződést kénytelenek voltak felbontani, de a kiesőket sikerült újakkal pótolni. Ugyanakkor növelték az elektromos hálózat kapacitását, 2023-ra a park további részeit is közművesítik – számolt be lapunknak a létesítmény korábbi vezetője, Miklós Zoltán parlamenti képviselő.

Portré. Bemutattuk a kézdivásárhelyi László család több mint másfél évtizede működő manufaktúráját, a minőségi kályhacsempék készítőjét. Egyedi kivitelezésű termékeik immár a prémium kategóriába sorolhatóak, hiszen különleges megrendeléseket is tudnak teljesíteni.

Drága sport. Megkezdődött az első téli labdarúgó-világbajnokság, minden idők legdrágább tornája. A katari állam 220 milliárd dollárt költött a világszínvonalú infrastruktúra kiépítésére, új utakra, tömegközlekedésre, hotelekre és sportlétesítményekre. Többek között azzal szerették volna elkápráztatni a világot, hogy a nyolc csúcstechnológiás stadionban maximális kényelmet és kiemelkedő szolgáltatásokat biztosítanak a nézők számára. Az eseményre másfél millió szurkolót vártak a 2,8 milliós lakosságú Katarba.



December

Áremelés. Bejelentették, hogy január elsejétől a sepsiszentgyörgyi székhelyű Tega Rt. az Öko Sepsi Társuláshoz tartozó 38 közigazgatási egységben városon az eddigi 10 lejről 15-re, míg a községekben 8 lejről tízre növeli a személyenkénti szemétszállítási díjat. Kézdivásárhelyen januártól 14 lejt kell fizetni személyenként, Csernátonban és Esztelneken pedig 10 lejt.

Költségvetés, béremelés. A kormány, majd a parlament is elfogadta az állami költségvetést. Ebben 2,8 százalékos gazdasági növekedéssel és 4,4 százalékos államháztartási hiánnyal számoltak. A 2023-as bruttó hazai terméket (GDP) 1552 milliárd lejre becsülték, a folyó fizetési mérleg hiányát pedig 8,5 százalékra. A GDP 7,2 százalékát fordítják beruházásokra, abszolút értékben 112 milliárd lejt. Emellett különböző szociális támogatásokkal akarják mérsékelni a lakosság vásárlóerejének csökkenését, amit a magas, 15 százalékos infláció okoz. A költségvetés bevételei a GDP 34,8 százalékát teszik ki, a kiadások a GDP 39,2 százalékát. A bruttó átlagbér a kormány becslése szerint 2023-ban eléri a 6789 lejt, a nettó átlagbér a 3972 lejt. A 2023-as költségvetés kidolgozásánál 9,6 százalékos átlagos inflációval számoltak. Ugyanakkor január elsejétől 3000 lejre emelték a bruttó minimálbért, a közalkalmazottak bére 10 százalékkal nő, a nyugdíjakat 12,5 százalékkal emelik, támogatják a magas energiaszámlákat.

Palagáz. Az egyre mélyülő európai energiaválság közepette felelevenítettük a közel egy évtizede Európában is fellángolt, majd – vélhetően – környezetvédelmi okokból ellaposodott palagáz-láz történetét, illetve kilátásait.

Uniós támogatások Magyarországnak. Több hónapos huzavona, tárgyalás után az uniós tagállamok nagykövetei pozitívan értékelték a koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállítást segítő uniós források lehívását lehetővé tevő magyar helyreállítási tervet, és annak hivatalos elfogadását javasolták az Európai Unió Tanácsának. Az Állandó Képviselők Bizottsága ugyanakkor mintegy 6,3 milliárd euró összegű felzárkózási forrás zárolását javasolta. • Az Európai Bizottság elfogadta a Magyarországgal kötött, 2021–2027 között érvényes kohéziós politikára vonatkozó partnerségi megállapodást, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó, összesen csaknem 22 milliárd euró értékű megállapodás segíteni fogja az országot az olyan közös uniós prioritások végrehajtásában, mint a kiegyensúlyozott területfejlesztés, a méltányos éghajlatvédelmi és digitális átállás, az innovatív és inkluzív szociális piacgazdaság támo­gatása.

Év végi pénzeső. Jelentős többlettámogatást kaptak a háromszéki önkormányzatok karácsony előtt: a kormány közel 25 millió lejt utalt ki a tartalékalapból. Emellett az önkormányzatok további célirányos juttatásban részesültek. A juttatásból a megyei önkormányzat, valamint Sepsiszentgyörgy kapta a legnagyobb összegeket, a községek közül Dobollónak jutott a legtöbb, közel kétmillió lej, a többi közigazgatási egység 50 és 800 ezer lej közötti összegeket kapott. A juttatást működési költségekre vagy beruházások finanszírozására használhatták fel.