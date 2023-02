Orosz derűlátás, ukrán fenyegetés, brit szkepticizmus

Sikeresnek nevezte a harci műveletek előrehaladását Artemivszk (Bahmut) és Vuhledar térségében kedden Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára viszont figyelmeztetett: Ukrajna már most rendelkezik olyan fegyverekkel, amelyek képesek csapást mérni Oroszország területére. A várható orosz téli offenzíva küszöbén a brit hírszerzés úgy látja: Oroszországnak sem elégséges mennyiségű muníciója, sem elegendő létszámú, hadszíntéri manőverekre bevethető alakulata nincs egy sikeres támadó hadművelet elindításához.

Sojgu a védelmi tárca tegnapi videókonferenciáján elmondta, hogy a Donyeck térségében és Zaporizzsja irányában indított orosz offenzíva hét település, köztük Szoledar „felszabadítását” eredményezte. Beszámolója szerint a harcok Artemivszk és Vuhledar térségében sikeresen haladnak. A miniszter azt mondta, hogy az ukrán fegyveres erők csak januárban több mint 6500 embert, 26 repülőgépet és hét helikoptert, 341 páncélozott járművet és 40 sorozatvetőt, valamint 208 drónt veszítettek. „A nyugati országok példátlan katonai segítsége ellenére az ellenség jelentős veszteségeket szenved” – hangoztatta. Az Egyesült Államok és szövetségesei igyekeznek minél tovább elhúzni a konfliktust, ezért „nehéz támadó fegyverekkel” látják el, és nyíltan orosz területek elfoglalására ösztönzik Kijevet. „Az ilyen lépések ténylegesen a NATO-országokat is belerángatják a konfliktusba, és kiszámíthatatlan mértékű eszkalációhoz vezethetnek” – figyelmeztetett. A tárcavezető azzal vádolta Kijevet, hogy miután tudatosította, hogy képtelen Oroszországot katonailag legyőzni, az új orosz régiók – az Ukrajnától elcsatolt területek – lakóinak megfé­lemlítéséhez folyamodik, lakónegyedekre és polgári intézményekre mér csapásokat.

Ukrajna idővel kap amerikai gyártású F-16-os repülőgépeket, és már most rendelkezik az ország olyan fegyverekkel, amelyek képesek csapást mérni oroszországi területre – jelentette ki Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára a CNN-nek adott interjújában. „Csak idő kérdése, mikor kapjuk meg az F-16-osokat. Biztosan megérkeznek. Sajnos, időközben veszítjük a függetlenségünkért küzdő embereinket” – fogalmazott Danyilov. Utalt arra is, hogy Ukrajna nemcsak az ideiglenesen megszállt ukrán területeken lévő orosz erőkre, hanem Oroszországra is képes lenne csapást mérni. „Ami az orosz területet illeti, senki sem tiltja, hogy Ukrajnában gyártott fegyverekkel pusztítsunk el célpontokat. Vannak ilyen fegyvereink? Igen, vannak” – szögezte le.

A CNN arra emlékeztetett, hogy a nyugati országok megtiltották Ukrajnának, hogy a Nyugat által biztosított fegyverekkel csapást mérjen Oroszország területére. A háború kezdete óta azonban gyakran történnek robbanások Oroszország stratégiai létesítményeiben, ugyanakkor Ukrajna egyszer sem ismerte még el nyilvánosan a felelősségét ezekért a csapásokért.

Oroszország nagy valószínűséggel már január eleje óta próbálkozik a jelentősebb támadó hadműveletek újraindításával Ukrajnában, és a műveleti cél szinte bizonyosan Donyeck megye még ukrán ellenőrzés alatt álló térségeinek elfoglalása – áll a brit katonai hírszerzés legfrissebb helyzetértékelésében. A londoni védelmi minisztérium által közzétett hírszerzési összefoglaló szerint azonban az orosz fegyveres erők hetente alig néhány száz méternyit tudnak mostanság előrenyomulni, és ennek csaknem biztosan az az oka, hogy Oroszországnak sem elégséges mennyiségű muníciója, sem elegendő létszámú, hadszíntéri manőverekre bevethető alakulata nincs sikeres offenzívák elindításához. A brit katonai hírszerzés szerint valószínű az is, hogy a magas rangú orosz vezénylő tisztek a rájuk nehezedő politikai és szakmai nyomás alatt olyan terveket készítenek, amelyek elégtelen létszámú, tapasztalatlan alakulatok elé tűznek ki irreális célokat.

Az orosz vezetés várhatóan továbbra is széles körű előrenyomulást követel. Változatlanul valószínűtlen azonban, hogy Oroszország fel tudna vonultatni olyan erőket, amelyek a következő hetekben jelentősen befolyásolhatnák a háború kimenetelét – fogalmaz összefoglalójában a brit katonai hírszerzés.

Nyolcmillió menekült

Mintegy nyolcmillióan menekültek el Ukrajnából azóta, hogy Oroszország csaknem egy évvel ezelőtt támadást indított az ország ellen – mondta el Martin Griffiths, az ENSZ humanitárius ügyekben illetékes főtitkárhelyettese New Yorkban. A belső menekültek száma 5,3 millió. A tisztségviselő szerint 17,6 millió ember, azaz a lakosság majdnem negyven százaléka szorul humanitárius segítségre. Griffiths elmondta, hogy még február folyamán bemutatja az Ukrajna számára készített idei humanitárius akciótervet Genfben. A terv megvalósítása körülbelül 3,9 milliárd dollárba fog kerülni. A világszervezet menekültügyi főbiztossága (UNHCR) szerint a második világháború óta nem volt példa akkora menekültáradatra, mint amekkorát az ukrajnai háború okozott.