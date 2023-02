Mire készülnek idén az Erdélyi Művészeti Központban?

„Örömmel számolhatok be arról, hogy a tavalyra tervezett kiállításainkat sikerült mind valóra váltani: összesen tizenegy kiállítást rendeztünk, amiből kilenc saját szervezésű volt, emellett pedig partnerként helyet biztosítottunk a 7. Székelyföldi Grafikai Biennálé kiállításának, és vendégül láttuk a Györkös 100 elnevezésű kiállítássorozatot. Szerintem jó évet zártunk, bár történtek változások a csapatban, ami mindig hatással van egy intézmény tevékenységére. Úgy érzem, lassan mindenki megtalálja a helyét, és egyre hatékonyabb lesz a közös munka” – nyilatkozta lapunknak Bordás Beáta.

Évértékelő

„Tamás Anna textilművész tárlatával kezdtük az évet, mely számomra az egyik legfontosabb kiállítás volt, azért is, mert ezáltal kurátorként is debütálhattam, másrészt pedig a közönség számára is nagy élményt jelentett, hisz negyven éve nem látott munkák érkeztek haza Amerikából” – mondta az intézmény vezetője. Ezenkívül Szilágyi V. Zoltán grafikusnak, animációs rendezőnek volt egyéni tárlata, majd Gergely István szobrászművésznek, mely kiállítást a kincses városban is bemutatták a Kolozsvári Magyar Napok keretében. „Ez is rendkívül fontos számunkra, hogy Kolozsváron népszerűsítsük a tevékenységünket” – jegyezte meg Bordás Beáta. Ezután Molnár Zoltán sepsiszentgyörgyi születésű, Temesváron megtelepedett festőművésznek volt egyéni tárlata, majd Mohy Sándor festőművésznek, végül pedig Incze Mózes baróti születésű kortárs képzőművésznek. Mindezek mellett dr. Kovács Ádám budapesti magángyűjteményének anyagából válogattak a most is látogatható év végi nagy kiállításukra, melyet azért tart jelentősnek az EMŰK vezetője, mert nagyon széles spektrumát mutatja be az erdélyi művészetnek: az első világháború után készült művek mellett kortárs alkotók munkáit, sőt, nemzetközi anyagot is bemutat. Ezenkívül a tavalyi marosvásárhelyi kiállításukat emelte ki Bordás Beáta, mely a Sapientia Alapítvány náluk letétbe helyezett gyűjteményéből, valamint az EMŰK Egyesület gyűjteményéből mutatott be egy rangos válogatást kolozsvári és marosvásárhelyi művészekre kiélezve, és amelynek a kolozsvári tárlathoz hasonlóan az intézmény népszerűsítése volt az elsődleges célja. Mindezek mellett helyet biztosítottak a már említett Györkös Mányi Albert-kiállításnak és a 7. Székelyföldi Grafikai Biennálé anyaga jelentős részének. A város lélekszámához mérten nem rosszak a nézőszámok – tette hozzá –, átlagosan 600–700 néző látogatta minden kiállításukat a tavalyi évben.

Népszerűsítő rendezvények

Bordás Beáta emlékeztetett, hogy az elmúlt évben a korábbinál komolyabb programmal vettek részt a Múzeumok Éjszakáján, így sok nézőt bevonzottak, többek között olyanokat is, akik nem látogatják rendszeresen az EMŰK-öt. Gyerekfoglalkozások, interaktív grafikai műhelyek, mininyomda-bemutató, sziluettfotózás, katalógusbemutató és tárlatvezetés várta az érdeklődőket a jeles napon, és vonzerővel bírt a Jazzpar Trió zenekar esti dzsessz­koncertje is. Mint mesélte, bensőséges hangulatban telt ez az este, a szervezők is jól érezték magukat, a kollégái ezt a rendezvényt emelték ki leginkább tavalyi programjaik közül az éves kiértékelő alkal­mával.

Idén először vett részt az EMŰK a Galériák Fehér Éjszakáján, mely esemény szintén nagyon jól sikerült, interaktív versmondást, dokumentumfilm-vetítést és tárlatvezetés is szerveztek erre az alkalomra. Bordás Beáta elmondta, hogy valójában minden kiállításhoz igyekeznek hozzárendelni valamilyen kísérőrendezvényt, gyerekfoglalkozást, tárlatvezetést, finisszázst, ezenkívül pedig más eseményeknek is otthont adnak a kiállítótereikben – például a Liszt Intézet által szervezett Női költők délutánját, a sepsiszentgyörgyi Ifjúsági iroda által szervezett Mi nők című előadás-sorozatot, és más programokat is szerveztek az EMŰK-ben –, és ez a nyitottságuk kíváncsibbá tette irántuk az embereket.

Idei tervek

Az idei évre ugyancsak kilenc helyi kiállítást terveznek, egyet pedig Kolozsváron szeretnének megszervezni a Magyar Napok keretében, ahová a Mohy Sándor-anyagot vinnék el, de nem ugyanazt, amely tavaly a tusványosi szabadegyetem alkalmával volt kiállítva, hanem egy bővebb válogatást a művész munkáiból.

Márciusban Gyulai Líviusz baróti születésű grafikusművész, animációs rendező tárlatával nyitnak, ez egy két szinten bemutatott életmű-kiállítás lesz, mely korábban a budapesti Műcsarnokban is látható volt. A Szent György Napok alatt is látogatható lesz ez a tárlat, eseményeket szerveznek majd köré. Utána két művésznőnek nyílik kiállítása: Benczédi Ilona kerámiaszobrásznak – aki Benczédi Sándor keramikus, szobrász lánya, és aki Svédországból is hoz munkákat, ahol jelenleg él –, valamint Zimán Vitályos Magda textilművésznek, akinek munkái többnyire Temesvárról érkeznek a leszármazottak tulajdonából. Ez­után Ady József grafikusművész egyéni tárlatának ad helyet az EMŰK, majd Jándi Dávid festészeti kiállítását tervezik megnyitni Tusványos alkalmával. Ez kissé szokatlan lesz a korábbi kiállítások mellett, ugyanis Jándi az 1945 előtti festészetet képviseli, de a nagybányai festőiskola egyik kiváló tagjaként mindenképpen méltó arra, hogy az Erdélyi Művészeti Központ kiállításai sorában a sepsiszentgyörgyi közönség is megismerje. Szeptemberben tartják majd a 2021-es Ösztön című képzőművészeti seregszemle második kiadását Déjà vu címmel, mely rendezvénysorozatot eredetileg is biennálénak terveztek. A koncepció szerint harmincöt 50 év alatti erdélyi magyar képzőművészt kérnek fel a kiállításon való részvételre, melynek Madaras Péter lesz a kurátora. Továbbá Bodoni Zsolt kortárs képzőművésznek terveznek egy kiállítást, majd Lövith Egon kolozsvári szobrásznak, év végén pedig Tóth László és felesége, Tóth Szűcs Ilona közös nagy méretű festészeti kiállítását szeretnék megrendezni, amelyet kétszintesre terveznek.

Arculatváltás

A logócsere után a meghívóik, katalógusaik arculatát, alakját is megváltoztatták, idén pedig a bejárat homlokzatát szeretnék kissé átalakítani. Egyrészt azért, hogy ott is lecseréljék az emblémát, másrészt, hogy megpróbálják egyedibbé, jellegzetesebbé tenni az épületnek ezt a részét, hogy kevésbé olvadjon össze az adóhivatal bejáratával. A holnap­újítással kissé elakadtak, de most újult erővel dolgoznak az új honlap látványtervén. A látványterv kidolgozása után még le is kell programozni a honlapot, de a háttérben már gyártják az anyagokat, hogy amikor működőképes lesz az oldal, azonnal fel lehessen tölteni tartalommal – mondta Bordás Beáta. Az új honlapnak egységesebb szerkezetet képzeltek el, így a feltöltött anyagok is átláthatóbbak lesznek. Az EMŰK új honlapjának elkészítésében Bangyán Réka munkáját emelte még ki az intézményvezető, aki a nyáron gyakornokuk volt, és azóta is visszajár segíteni.

A megvalósításokról és tervekről Bordás Beáta fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy szerették volna állandósítani a Varázsműhely néven futó gyermekfoglalkozásaikat, de nem sikerült még olyan személyt találni, akit alkalmazni tudnának erre a feladatra. Reméli, hogy előbb-utóbb sikerrel járnak, mert nagy terveik vannak ilyen szempontból a Múzeumok Éjszakájára, a Galériák Fehér Éjszakájára és a Szent György Napok kulturális hetére is.

Erősödik a csapat

Kérdésünkre, hogy hogyan érzi magát az EMŰK élén, Bordás Beáta elmondta: az elmúlt másfél évből az első fél év könnyen eltelt, akkor még csak az volt a dolga, hogy bele­rázódjon a munkakörébe, minden haladt az előzetes tervek szerint. Tavaly azonban felgyorsultak az események, rengeteget tanult, és a szervezőmunka mellett a kollégákkal való kommunikációban is igyekezett fejlődni. Az, hogy hogyan érzi magát az EMŰK élén, attól is függ, hogy csapatként mennyire tudnak együtt dolgozni a kollégák, mennyire tudják egyeztetni az érdekeiket.

Szerinte jó irányban alakul a csapaton belüli kommunikáció, ami örömmel tölti el, tehát valójában jól érzi magát itthon, Sepsiszentgyörgyön, és bizakodó a jövőt illetően. Hozzátette, amit tavaly is elmondott: örülne, ha több ideje jutna kutatásra, de végül is mindennek megvan az ára, erről kénytelen lemondani az EMŰK vezetése mellett.