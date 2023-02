Németh Zsolt: Románia mikor teljesíti adósságait? - FRISSÍTVE: Kulcsár-Terza József és a Székely Figyelő Alapítvány reakciója

Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke egy Facebook-bejegyzésben már kedd este reagált arra, hogy a székely zászló közintézményeken történő használatának tiltását kifogásoló bejegyzése miatt a román külügyminisztérium bekérette Magyarország bukaresti nagykövetét. Szerdán Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő és a Székely Figyelő Alapjtvány is reagált az esetre.

Posztját azzal indította a magyar politikus, hogy a székely zászlót immáron 10 éve üldözik Romániában annak ellenére, hogy a strasbourgi bíróság elítélte ezt a gyakorlatot. „Aurescu román külügyminiszter az én jubileumi Facebook posztom miatt a mai napon berendelte a magyar nagykövetet és kijelentette, hogy Romániában nincs Székelyföld, ezért nem lehet szimbóluma sem. A székelyek nemzetiségi jogait Románia a győztes hatalmak előtt az 1919-es kisebbségi szerződésben, valamint a háborúkat lezáró békeszerződésekben garantálta. Aurescu Külügyminiszter Úr kíváncsivá tett, hogy jó 100 éves adósságát és a strasbourgi bíróság ítéletét mikor kívánja teljesíteni Románia?” – tette fel a kérdést bejegyzésében a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. A kormánypárti politikus egyúttal leszögezte: Magyarország kiáll a székelyek jogai mellett, beleértve, hogy szabadon használják szimbólumaikat mindenhol, így közintézményekben és közterületeken is.

A kronikaonline szerint a strasbourgi bíróság ítélete kapcsán Németh Zsolt arra utalhatott, hogy két évvel ezelőtt az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) kártérítést ítélt meg Tőkés Lászlónak, ugyanis ítélete szerint a székely zászló kitűzésének ügyében a román hatóságok megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményének a véleménynyilvánítás szabadságáról szóló cikkét. Tőkés 2016-ban fordult az európai bírósághoz a nagyváradi európai parlamenti képviselői irodájának erkélyére kitűzött székely zászló ügyében, amelyet a Bihar megyei törvényszék jogerős ítéletben reklámzászlónak minősített, a váradi rendőrség pedig felszólította a székely lobogó és partiumi zászló eltávolítására. A strasbourgi székhelyű Európa Tanács felügyelete alatt működő emberi jogi bíróság helyt adott Tőkés panaszának, megállapítva: a székely zászló eltávolítását elrendelő bíróság nem teljes körültekintéssel járt el az ügy kivizsgálása folyamán, illetve határozatának indoklása hiányos.

FRISSÍTÉS:

Kulcsár-Terza József reakciója

A sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselő így kommentálta az esetet Facebook-oldalán: „A dühöngő nacionalizmusnak és magyarellenességnek Bogdan Aurescu miniszter utasítására most éppen a román külügy adott hangot, miután Németh Zsolt magyar országgyűlési képviselő ismételten megerősítette, hogy mindaddig, amíg a székelyek saját szülőföldjükön nem használhatják szabadon jelképeiket, a székely zászló ott fog lobogni továbbra is a magyarországi közintézmények homlokzatán. Mi megértjük, hogy Aurescu miniszternek és vele hasonszőrű elvbarátainak nehéz elszámolni a rossz lelkiismeretükkel, de akár tetszik nekik, akár nem, bármit is gondolnak vagy mondanak, Székelyföld volt, van és lesz, mi pedig még az ő kedvükért sem fogunk lemondani identitásunkat kifejező jelképeink használatáról.”

Bocsánatkérésre szólítják fel a minisztert

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a román hatóságok továbbra is folytatják harcukat a székely zászló ellen, annak ellenére, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága még 2021-ben kimondta, hogy annak eltávolítása egy épület homlokzatáról sérti az Európai Emberjogi Egyezmény 10. cikkelyét – közölte Árus Zsolt, a gyergyószentmiklósi Székely Figyelő Alapítvány elnöke arra reagálva, hogy a román külügyminisztérium kedden bekérette Magyarország bukaresti nagykövetét, hogy közöljék vele: helytelenítik Németh Zsolt, a magyar országgyűlés külügyi bizottsága elnökének az „úgynevezett Székelyföld” zászlójának romániai használatára vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos megnyilvánulását.