Erdélyi kötődésű filmek is készülnek

Az NFI több mint két éve nyújt támogatást a televíziós bemutatásra és streamingszolgáltatásra készülő alkotásokra pályázati úton. „A teljes magyar mozgóképszakma összehangolt tevékenységéért felelős szervezet elkötelezett abban, hogy a mozifilmek mellett tartalmas, kulturális értéket teremtő és a nézők számára különleges élményt nyújtó televíziós alkotások is készüljenek” – hangsúlyozzák a közleményben, hozzátéve, hogy az elmúlt időszakban már több mint száz izgalmas alkotás jött létre a legkülönbözőbb műfajokban.

Dokumentumfilm készül a székelyderzsi erődtemplom unitárius lelkészéről is, aki falumentő tevékenységbe kezd, hogy a világhírű „szalonnás templommal” büszkélkedő település utcái újra megteljenek élettel. Az Isten szeme előtt címmel, az NFI 8 millió forintos támogatásával készülő alkotást Pál Melinda rendezi. A 8,4 millió forintos támogatással készülő, Ízes Erdély című dokumentumfilm Csombord, Magyardécse és Oroszhegy falvakat mutatja be, amelyek közös jellemzője a gyümölcstermesztés, meghatározva a helyi gasztronómiát. Jakab Ervin székelyudvarhelyi operatőr-rendező új alkotásában szülőföldjére kalauzolja a nézőt, bemutatva az Erdély három különböző etnikai-földrajzi vonatkozású területén élő magyar közösségeket is.

A Kékkör című dokumentumfilm-sorozat az Országos Kéktúra szakaszain kalauzol végig, bemutatva Magyarország turisztikai, természeti, emberi és történelmi értékeit. A film, amelynek rendezője Simonyi Balázs, az NFI 101,25 millió forintos támogatásával készül. Irgalmas angyal címmel az NFI 7,4 millió forintos támogatásával rendez dokumentumfilmet az 1999-es szerbiai NATO-bombázásról Goretic Péter, aki a témát korábban már egy rövidfilmben is feldolgozta. Új alkotásának középpontjában a vajdasági magyar nők vannak, akik felidézik, hogyan álltak helyt a 78 napig tartó véres akció ideje alatt. Épületes címmel dokumentumfilm-sorozatot rendez a Visszatérés Epipóba rendezője, Oláh Judit. Az NFI 24,5 millió forintos támogatásával készülő ismeretterjesztő sorozatban Magyarország kiemelkedő kortárs épületei mutatkoznak be egyes szám első személyben, elsőként a pécsi Kodály Központ. Tóth Péter Pál rendező, operatőr számos portréfilmet követően a XX. század első felének egyik legjelentősebb fotóművészét mutatja be a Vydareny Iván fotóművész portréja című dokumentumfilmben, amelynek elkészítését az NFI 6,58 millió forinttal támogatja. A Művészetek Völgyét is alapító Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőről, az idén 70 éves Márta Istvánról Kaleidoszkóp – Képnapló címmel Novák Emil rendez dokumentumfilmet 21 millió forintos NFI-támogatással. A Rákóczi Szövetség történetéről Farkas György rendezésében az NFI 6,3 millió forintos támogatásával készül dokumentumfilm, amely olyan gyerekeket és felnőtteket mutat be, akiknek az életét meghatározza az egyesület.

A Felfáztam című rövidfilm a 30. születésnapját ünneplő főhős balatoni kalandjairól szól, rendezője a cannes-i filmfesztiválra meghívott Agapé című vizsgafilmet is jegyző Beleznai Márk, akinek újabb munkáját az NFI 8 millió forinttal támogatja. Albert tudja címmel az NFI 6,48 millió forintos támogatásával készül Pataki Szandra legújabb animációs rövidfilmje. Középpontjában egy neurotikus perfekcionista áll, aki minden erejét bevetve kész segíteni kollégái életén, akkor is, ha ők ezt nem akarják. A Szőrmók ovi című animációs filmsorozat folytatásában Miklósy Zoltán és Herkó Attila rendező karakterei újabb kilenc epizódban jelennek meg az NFI 94,5 millió forintos támogatásával. A Cserebogarak című animációs sorozat B. Nagy Ervin rendezésében készülő újabb epizódjainak középpontjában Kemény Dénes vízilabdázó, az olimpiai bajnok magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, továbbá az Aranycsapat világhírű kapusa, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett Grosics Gyula pályája áll. Az új epizódok gyártását 26,88 millió forinttal támogatja a Nemzeti Filmintézet.