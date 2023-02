Bevezetnék a földgázt Kézdiszentléleken

Balogh Tibor polgármester nem emlékszik, hogy lett volna olyan év korábban, mint a tavalyi: minden egyes számlát, amit Bukarestben letettek, maradéktalanul kifizettek, így a Kiskászonban épülő óvoda, a falut kikerülő terelőút esetében sem tartoznak a kivitelezőknek. A terelőútnál még van pár apró simítani való, az iskola tető alatt, az ablakokat beszerelték, következne a villanyhálózat szerelése.

A 2023-as helyi adókat és illetékeket csak a kötelező szinten emelték, azaz az inflációs kiigazítással, a büdzséből a szükséges munkálatok mellett igyekeznek támogatni az egyházat, a helyi tánccso­portot és más civil szervezeteket. Kivételt képez a mezei utak karbantartására és a határőrzésre járó illeték: azokat a tavalyhoz képest emelték, de nem sokkal.

Nagy terveket is előkészítettek: az Anghel Saligny Vidékfejlesztési Programban nyertes pályázatuk van a községközpont csatornarendszerének kialakítására, most intézik az engedélyezéseket. Ennek kapcsán az elöljáró nem túl optimista, a korábbi tapasztalatok szerint a szükséges papírok beszerzésére rámehet az idei év.

Szintén nagy értékű és fontos munkálat lenne a Kézdiszentléleket Kézdivásárhellyel összekötő bicikliút kiépítése, erre együtt pályáztak a céhes város önkormányzatával, mindenki a maga határáig készíti el a sávot. A kerékpárútra nagy szükség van, mivel ezen az útszakaszon sok a baleset, de sok esetben gázoltak el bicikliseket is. „Erre minden engedélyünk megvan, a szerződést kell aláírnunk. Az út a község bejáratától Kézdivásárhely irányába az út bal oldalán halad majd. A földterülettel nem volt gond, az aszfalttól mérve hétméteres szabad sáv van, ott elfér a bicikliút. Kézdivásárhely is megoldotta a maga részét” – magyarázta Balogh Tibor.

Egy másik nagy tervük a gázhálózat bővítése: minap zajlottak az engedélyeztetések, Balogh Tibor úgy véli, „jól mozognak” a dolgok, van remény, hogy a nagy beruházás megvalósuljon, annál is inkább, mert erre a többi felső-háromszéki településsel együtt tettek le igénylést.

A vízhálózat kialakítása is régi tervük, de arról a polgármester szerint továbbra is korai beszélni, jóval összetettebb munkálatról van szó, sok buktatóval, és úgy tűnik, egyelőre erre nincs is megfelelő finanszírozás.