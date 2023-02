Bezárnak a Demokrácia-központok

A sepsiszentgyörgyi Demokrácia-központ is bezár. Albert Levente felvétele

A Demokrácia-központok több mint 270 ezer erdélyi magyarnak segítettek a könnyített honosítási eljárás révén a magyar állampolgárság megszerzésében, ugyanígy több tízezer ügyfélnek segítettek az útlevél-kérelmezésben, anyakönyvezésben és a magyar állampolgársághoz kötődő támogatások megszerzésében. Az EMNT irodái döntő mértékben vették ki részüket a magyarországi országgyűlési választásokat és népszavazásokat megelőző regisztrációs folyamatból, valamint a levélszavazatok begyűjtéséből és azok biztonságos célba juttatásából. Közreműködésüknek köszönhetően több tízezer erdélyi magyar állampolgár élhetett szavazati jogával az anyaországi választások és népszavazások alkalmával.

Az „erdélyi kormányablakokként” is működő EMNT-irodák története most azonban véget ér. Az EMNT Demokrácia-központok hálózata március folyamán – forráshiány miatt – egyelőre beszünteti tevékenységét. A mostanig befogadott iratcsomókat, folyamatban levő ügyeket a hátralévő időben (és a lehetőségek függvényében) még végigviszik.

Ezúton is köszönik ügyfeleik kitüntető bizalmát, akik a segítségüket kérve kívántak – közjogi értelemben is – a magyar nemzet részévé válni, a megszerzett magyar állampolgárságukkal járó kötelezettségek teljesítéséhez pedig szintén az EMNT Demokrácia-központok szakszerű segítségét vették igénybe. „Ugyanígy köszönet illeti Magyarország csíkszeredai és kolozsvári főkonzulátusának munkatársait, akikkel az elmúlt tizenhárom évben szoros és gyümölcsöző szakmai munkakapcsolatot alakítottunk ki, velük együtt szolgálva a határok feletti nemzetegyesítés ügyét” – fogalmaznak a közleményben, mely végül leszögezi: az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az erdélyi magyar érdekérvényesítés útján haladva a továbbiakban is végzi feladatát a széles körű önrendelkezés kivívása érdekében, hiszen változatlanul vallja, hogy a létező problémáinkra adható egyetlen megoldás az autonómia.

Az EMNT az elmúlt időszakban „takaréklángon” működtette Demokrácia-központjait, az erről szóló döntést 2020 novemberében ismertette anyagi gondokra és a járványhelyzetre hivatkozva. A mostani bejelentés a szervezet 23 erdélyi irodájának mintegy 80 munkatársát érinti.