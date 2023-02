Kulcsár-Terza József: Aurescu kettős mércét használ

A Székely Nemzeti Tanács tavaly decemberben Nicolae Ciucă miniszterelnökhöz intézett levelében emlékeztette a kormányfőt azokra a kisebbségpolitikai vállalásokra, amelyek betartására Románia ígéretet tett az euroatlanti csatlakozás során, és amelyeket a levélhez csatolt 108 oldalas melléklet is tartalmaz – írja Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő tegnapi közlemé­nyében. A Németh Zsolt által közzétett Facebook-bejegyzés ügyében kirobbant összezördülésre további magyar és román politikusok is reagáltak.

„Ezt a dokumentumot ígéretemhez híven a parlamentben is iktattam, a törvényhozás két házának elnökeit pedig felszólítottam, hogy válaszukban fogalmazzanak meg egy hivatalos álláspontot azzal kapcsolatban, hogy mindeddig milyen intézkedések történtek a kisebbségvédelem terén annak érdekében, hogy Románia teljesítse nemzetközileg is vállalt kötelezettségeit” – fogalmaz a képviselő, hozzátéve: mindez azért is fontos, hogy a román politikusok ne csak a „modellértékűen megoldott kisebbségi kérdés” semmitmondó, üres szólamát mantrázzák továbbra is, hanem tételesen beszámoljanak arról, miképpen érvényesültek a nemzetközi dokumentumokban megfogalmazott előírások és ajánlások.

Mint írja: meggyőződésük, hogy Romániának komoly lemaradásai vannak ebben a tekintetben, ráadásul a napokban Bogdan Aurescu külügyminiszter „nem mulasztotta el megalázni a székelyeket”, és miközben az ukrajnai románok helyzete miatt aggódik és emeli fel szavát – egyébként nagyon helyesen –, nem veszi észre vagy nem is akarja észrevenni az általa használt kettős mércét.

„A mi megoldási javaslatunk továbbra is az autonómia, ugyanis az európai jogállamok gyakorlata azt bizonyítja, hogy ahol ezt alkalmazták, ott sikerült rendezni a többség-kisebbség viszonyát” – állapítja meg a képviselő.

Ionuț Stroe orosz befolyásról beszél

Orosz befolyást sejt a magyar és a székely jelképek romániai használatának követelése mögött Ionuț Stroe, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szóvivője. A politikus közösségi oldalán reagált arra, hogy a külügyminisztérium bekérette Magyarország bukaresti nagykövetét, hogy így tiltakozzon Németh Zsoltnak, a magyar Országgyűlés külügyi bizottsága elnökének egyik bejegyzésére, amelyben a politikus a székely zászló romániai használatának engedélyezését szorgalmazta. Stroe szerint időről időre egy-egy budapesti hivatalos személy „felkavarja az állóvizet a Kremlben kiadott orosz forgatókönyv szerint”. „Orbán Viktor nyáron Erdélyben tett ellentmondásos kijelentései után a magyar állam egy másik képviselője próbál Romániával kapcsolatos botrányt kreálni. A tankönyv ugyanaz: a történelem félremagyarázása, elképzelt területek és konfliktusok kitalálása, ami mind a szélsőségesség kategóriájába tartozik. Olyan, mintha a szövegeket egy keleti propagandista írta volna, nem pedig egy 21. századi európai ország vezetője” – vélekedett a kormánypárti politikus.

RMDSZ: a külügyminiszter formális válasza

Bogdan Aurescu külügyminiszter egy formális válasz mögé bújt, és így utasította el a székely identitást kifejező zászló szabad használatának még csak a kérdését is – mondta a Maszol megkeresésére Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője. A Kolozs megyei parlamenti képviselő meglátása szerint, ha megvolna a politikai akarat, akkor lehetne erre a helyzetre megoldást találni, mégpedig azt, hogy a román állam fogadja el a székelyek regionális identitását kifejező jelkép szabad használatát.

A székely zászló szabad használata régi kívánsága a székely közösségnek, egy regionális szimbólumról van szó, amely nem irányul senki ellen, nincs románellenes üzenete. A székely zászlóval nem sértünk senkit és nem is korlátozzuk senkinek a szabadságát – hangsúlyozta Csoma Botond.

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője elmondta, a román külügyminiszter egy formális álláspontot képviselt, és nyilvánvaló módon számára „arra a legkönnyebb hivatkozni”, hogy jogilag nincs olyan közigazgatási egység az országban, amit Székelyföldnek hívnak.

Tánczos: Székelyföld volt, van és lesz

„Nekünk, székelyeknek természetes dolog a jelképeink használata” – mondta Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter egy kedd esti televíziós interjúban az ügy kapcsán. Tánczos a Digi24 televízióban kijelentette, hogy Székelyföld olyan történelmi vidék, amelynek létezését nem lehet tagadni. „Romániában számtalan más, a Székelyföldhöz hasonló történelmi régió található, amelyek szintén nem közigazgatási egységek. Ez nem képezheti vita tárgyát” – fogalmazott a miniszter.

„Megértjük, hogy Aurescu miniszter úr és azonos elveket valló társai nehezen tudják összeegyeztetni ezt a gondolatot saját lelkiismeretükkel, de akár tetszik nekik, akár nem, bármit gondolnak vagy mondanak, Székelyföld volt, van és lesz, és mi még az ő kedvükért sem mondunk le az identitásunkat meghatározó szimbólumaink használatáról” – tette közzé a Facebookon is Tánczos Barna.