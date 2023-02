Következő írásunk

A közmondás szerint minden kárban van valami haszon vagy minden rosszban van valami jó. A Covid–19 is nagyon rossz volt (örvendjen, aki túlélte!), az emberek százmillióinak kára származott belőle, viszont ebből is származott némi haszna a gyógyszer-, maszk- és lélegeztetőgép-gyártóknak, forgalmazóknak. A védőoltások kimentek divatból, szavatosságuk lejár, meg kell semmisíteni, de kerül, aki elvégzi ezt a munkát is, persze, nem ingyen, és így még némi haszon is származhat a kárból.