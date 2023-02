Szombat délben ragyogó napsütésben fürdött az aréna előcsarnoka, a belépőket a hangulatos zene mellett gyönyörű virágkompozíciók, ünnepi alkalomra megterített asztalok, cukrászok kreativitását dicsérő tortaremekek, szebbnél szebb menyasszonyi ruhák és öltönyök, fotósok és videósok újdonságai és albumai fogadták, de pezsgővel és finom süteményekkel, fagylalttal is kínálták a vendégeket – utóbbiról kiderült, mostanában ez a lagzik menüjének új eleme.

A hivatalos megnyitón Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere köszöntötte a vendégeket, és elmondta: két éve és négy hónapja adott számára a lehetőség, hogy párokat eskessen. Örömére szolgál, miszerint egyre többen kérik, hogy összeadja őket, hivatása egyik legszebb részének tartja, amikor fogadhatja a fiatalokat. Úgy vélekedett, az esküvői kiállítás hozadéka, hogy megkönnyíti a párok igenhez vezető útját, hogy ne nyűg legyen az esküvő, hanem egy valóban szép nap, amelyen mindenki értük, nekik mosolyog.

Jakab István Barna, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke arra buzdította a párokat, hogy a nagy napra készülve igényeljék a helyi szolgáltatók, rendezvényszervezők segítségét. Rámutatott, az esküvőszervezés mára valóságos iparággá nőtte ki magát, a vállalkozóktól pedig azt kérte, ne a pénz legyen az elsődleges szempont, sokkal inkább az, hogy a pároknak minőséget, élményt nyújtsanak.

A kiállítók – esküvői helyszínek, rendezvényszervezők, zenészek, ékszerészek, cukrászok, grafikusok, szállásadók, sminkesek és fodrászok, divattervezők, menyasszonyi ruhákat és férfiöltönyöket kínáló divatáruház, rendezvényekhez szükséges logisztikát biztosítók, dekoratőrök stb. – mindannyian lelkesen, változatos és személyre szabott ajánlatokkal várták a látogatókat.

A kiállítást felkereső Csaba és Bernadett lapunknak azt mondták: csupán apróságokat kerestek a júniusban tartandó esküvőjükhöz, melyre már egy éve készülnek. Lagzijuk helyszínét már kiválasztották a szomszédos Hargita megyében, Szentegyházán, s azt tervezik, ha kell, autóbuszt fogadnak, hogy megoldják a szállítást. Rendezvényszervezőt fogadtak, a zenészekkel megállapodtak és a fotóst is kiválasztották, a menyasszony is megtalálta a megfelelő ruhát, így egyebek mellett a vőlegénynek kerestek öltönyt a vásáron. Vadásszák a jó ajánlatokat – jegyezték meg, de nem minden esetben a legolcsóbbat választják, hiszen a minőség igen fontos szempont számukra. Amit lehet, azt maguk tervezik, készítik el, és ismerősök is segítségüket ajánlották. Ami a költségeket illeti, becsléseik szerint akár a tízezer eurót is elérhetik. Van némi félretett pénzük, és spórolnak is a nagy napra, ugyanakkor a szülők is támogatják őket anyagiakkal – vázolták.

Fényűző vagy visszafogott, népes vagy szűk körű, bármilyennek is álmodták meg nagy napjukat a párok, az idei sepsiszentgyörgyi esküvői kiállítás mindenki számára tartogatott sok újdonságot, lehetőséget a még hiányzó szolgáltatások, kellékek beszerzésére.