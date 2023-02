Befuccsolt magyarüldözés

Azóta is a magyarság megmaradásának egyik alapköve minden olyan szándék, amellyel magyar történelmi egyházaink a szellemi előrehaladásért tesznek lépéseket, amelynek első lépcsőfoka az oktatás, egészen az alapoktól a felsőbb szintekig. Ez ellenben nem volt túl egyszerű, semmiképpen nem akadálymentes az elmúlt száz év Romániájában, és mintha az utóbbi évtizedekben még inkább vérszemet kapott volna a magyarüldöző politika ezen a téren is, az 1990 után újjáalakult egyházi iskoláinknak, újabban óvodáinknak is ott tesznek keresztbe, ahol csak lehet. Az önálló magyar állami egyetem létrehozásának fontosságát pedig már maga a magyar közösség is alig emlegeti.

Ha csak az elmúlt évre tekintünk vissza, folytatódott a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium kálváriája, a bán­ffyhunyadi tanács elutasította a magyar kormánypénzből épült óvodának az önkormányzati kezelésbe vételét és működtetését, Nagyváradon a magyar oktatás elleni gyűlölethadjárattal indult a tanév, amikor a Nicolae Bălcescu Általános Iskola magyar tagozatát szegregációval vádolta az iskolába látogató – feljelentés alapján érkező – miniszteri bizottság.

Történt, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tavaly ingyen felajánlott egy felújított épületet említett vegyes tannyelvű iskola magyar osztályai számára, ezt a nagyváradi önkormányzattal kötött szerződésben rögzítette, és amikor néhány nappal a tanévkezdés előtt az oktatási szaktárca szegregációra hivatkozva megakadályozta a tagozat átköltözését, az egyház engedett, módosította a szerződést, miszerint két román osztályt is befogad. Ezt megelőzte a szülők és a pedagógusok tiltakozása az esetleges két váltás ellen, mivel egyértelmű volt, hogy addig is szűkösen fért el minden osztály, ráadásul a magyar tagozat korábban is egy, a főépülettől több száz méterre lévő, nem túl korszerű épületben működött, az egyházi ingatlanban jobb körülményeket tudnak biztosítani. Végül a magyar tagozat és egy román osztály átköltözött az egyházi épületbe, jelen tanévben maradnak ebben a felállításban, de szeptembertől a magyar tagozat a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Kollégiumban fog működni – tette közzé Kéry Hajnal Bihar megyei főtanfelügyelő-helyettes.

Úgy is fogalmazhatnánk, befuccsolt a magyarüldözés egyik próbálkozása. Viszont nyert a nagyváradi magyar közösség és főként a Lorántffy Zsuzsanna nevét viselő református kollégium, ezáltal megerősödése remélhető az egyházi iskolahálózat egyik láncszemének. A befogadó iskolán, pedagógusokon, szülőkön, az egyházi vezetőségen és nem utolsósorban a tanintézményeket fenntartó önkormányzaton múlik, tudnak-e élni a lehetőséggel. Ezzel a felelősséggel kell számolnunk, amikor arra gondolunk, visszapillantóban miként látná annak a szellemi tőkének a kamatoztatását a Nagyasszony, amit Sárospatakon elindított és ahonnan ez a pedagógiai szellemiség évszázadokon keresztül kisugárzott a Kárpát-medencébe.

