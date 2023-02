* Apácán 18 órától az Apáczai Csere János Oktatóközpontban Szeretetbe kapaszkodva – interaktív vetített képes előadás. Meghívottak: Balázs Réka és Papp Adolf családterapeuta házaspár (Sepsiszentgyörgy). Házigazda: Simon-Nagy Ilona evangélikus lelkész. * Baróton 19 órától a Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Tortoma Önképzőkör: Legyen megbecsült a házasság… – vetített képes előadás. Meghívott: Székely Kinga Réka unitárius lelkész, hitéleti előadó-tanácsos (Homoródszentpéter). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

SZERDÁN: Sepsiszentgyörgyön Imaséta a házasságunk ösvényén a Krisztus Király-templomban. Alkalom az elcsendesedésre, az egymással, önmagunkkal és az Istennel való találkozásra. Séta közben egyszerű gyakorlatok segítségével reflektálhatunk az elmúlt időszakra és lehetőségünk van célokról, tervekről is beszélni. * Baróton a Vállalkozó Központban 18 órától vegyes páros asztalitenisz-verseny a BVSC asztalitenisz-szakosztálya szervezésében, előzetesen jelentkezni Cocean Valernál a 0745 046 180-as telefonon. 19 órától a Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Activity verseny házaspároknak és pároknak a BVSC szervezésében, előzetesen jelentkezni Lázár Csabánál a 0740 910 608-as telefonon. * Bibarcfalván a református gyülekezeti teremben 19 órától Szeretetbe kapaszkodva – kerekasztal-beszélgetés a meghívottakal: Baló Andrással és Baló Évával (Barót). Házigazda: Fancsal Zsolt református lelkipásztor.

Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház ma 19 órától a TAM-teremben Lucas Hnath: Nora, casa păpușii című darabját játssza Andreea Vulpe rendezé­sében. Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

PITTYES 2-ES ÉS GYUFA. A humorista trió február 19-én, vasárnap 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében lép fel. Jegyek a Treff utazási irodánál kaphatók kedden, szerdán, csütörtökön 16–18 óráig. Érdeklődni a 0745 589 214-es telefonon lehet.

A PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ KOVÁSZNÁN. A Szemenszedett igazság, avagy hazudni tudni kell című kétfelvonásos vígjátékot február 23-án, csütörtökön 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban adja elő a Pesti Művész Színház. Rendező: Márton András. A belépő ára 35 lej, jegyvásárlás munkanapokon 8–15 óráig a Kovásznai Városi Művelődési Ház jegypénztárában. Telefon: 0744 364 250.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 15.45-től Pinokkió (magyarul beszélő), 17 órától Ramón (román akcióvígjáték), 17.30-tól Mi köze ennek a szerelemhez? magyarul beszélő és 21 órától román feliratos, 19.45-től Titanic: 25. évforduló (magyarul beszélő).

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Könyv­ünnep Székelyudvarhelyen. * Bartók és Enescu barátsága. * A Fehérfenyőtől a műfordításokig – Fodor Sándor emlékezete (1. rész).

RTV1. Ma 15 órától: Kedves Bori! – Digitalizálták és közzétették a Dolgozó Nő fotóarchívumát. * „Splendidul Mistreţ” – Demény Péter Vadkanragyogás című regényét Kocsis Francisko fordította román nyelvre. * Áprily 185 elnevezéssel a múlt évben két részben zajló rendezvénysorozattal emlékeztek a brassói magyar középiskola megalakulásáról. Rendhagyó irodalomórán a diákok a Magyar Adás Kacsó Sándor író, a Brassói Lapok egykori főszerkesztőjének életéről szóló filmet is megnézhették. A Reménység Házában pedig különböző tematikus konferenciákat tartottak.

Diákakadémia Kézdivásárhelyen

Kozma Orsolya Testkép, étkezési zavarok, alultápláltság és következményei címmel tart előadást február 16-án, csütörtökön 13 órától a Diákakadémián a Vigadó Művelődési Ház dísztermében. A belépés díjtalan. Regisztráció és további információk a 0730 600 279-es telefonon.

Hitviág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe.

Zene

SZIMFONIKUS ZENEI ÉVAD. F. Mendelssohn-Bartholdy válogatott művei és a legendás Vuk című rajzfilm zenéje is helyet kap az idei év első sepsiszentgyörgyi szimfonikus hangversenyének, illetve leckehangversenyének műsorában. Február 17-én 19 órától a Tamási Áron Színházban a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertjét Gyüdi Sándor Liszt Ferenc-díjas karmester vezényli, valamint Kosztándi István szintén Liszt Ferenc-díjas hegedűművész játszik szólót. Jegyeket teljes áron 30, illetve kedvezményesen 15 lejért a városi kulturális szervezőirodában lehet vásárolni, az eventim.ro oldalon csak teljes árú jegy kapható. * Február 17-én 10, valamint 12 órától kerül sor az idei év első leckehangversenyére román, illetve magyar nyelven. Az elsősorban a fiatal korosztályt megcélzó komolyzenei eseményen ezúttal a legendás Vuk című rajzfilm zenéje lesz hallható. A leckehangversenyen a Georgius Kamarazenekar, valamint a Csíki Kamarazenekar lép fel, narrátor: Adorján Csaba. Jegyeket 7 lejért a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) lehet vásárolni.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Ma 8–12 óráig javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvízellátás Sepsiszentgyörgyön a Grigore Bălan tábornok úton a 9-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a Nicolae Iorga utca 10-es tömbház, C, D, E/A, E/B, E/C, F lépcsőházai­ban, a 34-es tömhház A/A, A/B, B/B, C/B, C/C, D és C/A lépcsőházaiban, valamint az itt található üzletekben * Főcsapcsere miatt 16-án, csütörtökön 8–16 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Kézdivásárhelyen a Bethlen Gábor és az Építők utcában, valamint a Petőfi Sándor utca 6-os tömbházának A, B és C lépcsőházában.

SZORGOS KEZEK. A sepsi­szentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárá­ban ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

SERES ANDRÁS VARRÓKÖR. A néprajzkutató szellemiségét követő varrókör minden szerdán 17–19 óráig működik a sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban.

SZÉKHÁZBEZÁRÁS. Az SZNT a fűtésszámlák miatt kénytelen volt bezárni sepsiszentgyörgyi székházát. Bármilyen megkeresés a 0744 482 417-es telefonszámon lehetséges.