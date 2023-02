Folytatódtak a gazdatalálkozók

A találkozók fő témája a 2023 és 2027 közötti új vidékfejlesztési stratégia bemutatása volt, de természetesen a résztvevők átbeszélték az Olt menti mezőgazdaság legfőbb problémáit is. Szó volt az új APIA-s támogatásokról, a négyéves időszak 27 pályázati lehetőségéről – a gazdák megtanulták kiszámítani a gazdaságuk euróban kifejezett értékét, ami az uniós rendelkezések szerint elengedhetelen a pályázatoknál –, a vadkárok bejelentésére vonatkozó új törvénykezésről, a háztáji seréstartásra vonatkozó rendelkezésekről, az új tejtörvényről, ökogazdálkodásról, paradicsom- és fokhagymaprogramról, a hegyvidéki beruházások támogatási programjáról (esztenák, tejbegyűjtők és -feldolgozók, gombát és erdei gyümölcsöt begyűjtő központok és feldolgozók létesítése) és számos egyébről.

Mindhárom találkozón részt vett Fejér László Ödön felső-háromszéki szenátor is, aki a felső-háromszéki tejtermelő gazdák követendő példájáról beszélt: történt ugyanis, hogy amikor a Covalact felszámolta a tej­átvevőket a Kézdi környéki községekben, és megszűnt az értékesítési lehetőség, szövetkezetet alakítottak, és megpróbáltak pályázatok útján saját feldolgozót létesíteni. Próbálkozásuk sikerrel járt, négy pályázatot is megnyertek, hármat a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökségnél (AFIR), egyet pedig a Pro Economica Alapítványnál. A gyár felépült, minden berendezés a helyén, nemrég a próbaüzem is lezajlott, a szükséges engedélyek megvannak, néhány nap múlva pedig beindul a termelés. Kétféle pasztőrözött dobozos tejet, kakaós tejet, vajat, főzőtejszínt és fagylalt­alapanyagot készítenek. A szenátor azt is elmondta, hogy a szövetkezetnél várják újabb tejtermelő gazdák jelentkezését.

Ezen a héten február 17-én, pénteken 10 órától Nagybaconban, 16 órától pedig Kézdiszentléleken várják a gazdákat találkozóra.