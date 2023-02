Most a legfontosabb fel­adat az emberéletek megmentése, ehhez azonnali tűzszünetre van szükség, és meg kell kezdeni a béketárgyalásokat, ezek nélkül ugyanis nem lesz béke Ukrajnában – közölte Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere tegnap Minszkben.

A tárcavezető a fehérorosz kollégájával, Szjarhej Alejnyikkel közös sajtótájékoz­tatóján arról számolt be, hogy folyamatosan növekszik a szomszédos országban dúló fegyveres konfliktus áldozatainak száma, sokan kényszerülnek menekülni, egyre több a szétszakított család.

„Mi, magyarok a béke pártján állunk” – jelentette ki. „Erre kértem kollégámat, hogy Belarusz is tegyen meg mindent a béke érdekében, és tegyen meg mindent a háború elhúzódása és eszkalációja ellen” – közölte. „Nyilvánvalóan tudjuk, hogy milyen nemzetközi kontextusban vagyunk. Az is világos, hogy miután a béke fontosságáról tárgyaltam belarusz kollégámmal, ezért majd engem sokan fognak támadni. Nyugati politikustársaim, a nemzetközi liberális média majd mind el fogja mondani, hiba volt, hogy tárgyaltam a belarusz kollégámmal. Én erre egy dolgot szeretnék mondani. A magyar álláspont mindig világos volt: a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani. Mert ha a kommunikációs csatornákat bezárjuk, akkor feladjuk a béke reményét. És mi nemhogy nem akarjuk feladni a béke reményét, mi békét akarunk” – mondotta Szijjártó Péter.

A miniszter sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy egyre erősebb a háborús retorika, és ezért ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy a háború elhúzódásának vagy eszkalációjának kockázatával járó döntések és nyilatkozatok helyett összpontosítsanak a béketeremtésre. „Lehet, hogy néhány száz vagy ezer kilométerrel vagy egy óceánnal odébb nem tűnik annyira súlyosnak a helyzet, de mi, magyarok a háború szomszédságában élve teljes mértékben tisztában vagyunk ennek a háborúnak a pusztító hatásával” – fogalmazott.

Szijjártó Péter tudatta, hogy az együttműködés fejlesztéséről is tárgyaltak a büntetőintézkedések által nem érintett területeken, például a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban, amely ágazatokban már most is jelentős a magyar export. Emellett a felek kicserélték a fuvarengedélyeket, ezzel elhárultak a jogi akadályok az elől, hogy a magyar és a fehérorosz vállalatok egymás országaiba szállítsanak.

A miniszter elmondta, hogy noha belpolitikai kérdéseket nem vitattak meg, kiemelte a nemzeti kisebbségi jogok érvényesülésének, a vallásszabadság garantálásának fontosságát, valamint arról is megegyeztek, hogy a magyar kormány növelni fogja az Uszpenszkij-székesegyház felújításához adott forrásokat.