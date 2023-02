Bemutatták a helyi önkormányzat tulajdonát képező, hulladékgazdálkodással foglalkozó Gosp-Com Kft. költségvetését. A büdzsé összeállításánál figyelembe vették a minimálbér növekedését és a múlt év végén jóváhagyott áremelést is.

Zonda Balázs igazgató tájékoztatása szerint az összköltségvetésük 2,36 millió lejt tesz ki, kiadásaik elviekben 2,34 millió lejre rúgnak, így egy hajszálvékony, mintegy húszezer lejes profittal számolnak a 2023-as évre. Bevételeik három településről, Kézdivásárhelyről, Csernátonból és Esztelnekről származnak, ez nagyjából az összköltségvetésük kétharmadát jelenti. A fennmaradó részt a szelektíven gyűjtött hulladék eladása, illetve a megyei hulladékgazdálkodási egyesülettől kapott begyűjtési illeték képezi. A kiadási oldalon öt nagy tételük van: 1,4 millió lejre rúgnak működési költségeik, ebből fedezik az üzemanyag-szükségletet is. Egy másik nagy kiadás az adók és illetékek kifizetése, ez 215 ezer lejes tételt képez, ez az összeg tartalmazza azt a 80 lej/tonna összeget, amit a kormánynak fizetnek környezetvédelmi illeték címen. A legjelentősebb tételt a bérek jelentik, hiszen a cégnél hatvanhatan vannak alkalmazásban. Szintén jelentős összeget fizetnek a lécfalvi hulladéklerakó üzemeltetőjének a leadott szemét tárolásáért.

Idén pár beruházást szeretnének eszközölni, vásárolnának egy markolófejet, ez kiegészítené meglévő, hidraulikus emelővel rendelkező gépüket. Tavaly kicserélték a garázsokon a nyílászárókat, viszont a gázszámlájuk még így is havi tízezer lejre rúg, miközben az épületben nincs 15 foknál melegebb. „A városból sok hulladékfaanyag bekerül, vásárolnánk egy fáskazánt, hogy azzal oldjuk meg az épület fűtését” – magyarázta Zonda Balázs, aki szerint egyúttal hőszigetelnék is az ingatlant az irodákat befogadó épülettel egyetemben. Ez utóbbit a vízszolgáltatóval együtt használják, osztoznának tehát a költségeken is. Ugyanakkor vásárolni szeretnének tíz vaskonténert, mert a meglévő, ilyen típusú kukák 30–40 évesek, megértek a cserére.

Tavaly a kiküldött számlák törlesztésével sem volt gondjuk: a cégek mintegy 97, a magánszemélyek 92 százaléka rendszeresen kifizette azokat. Havonta 4000–4100 számlát állít ki a Gosp-Com Kft., így kéthavonta mindössze 80–90 felszólítólevelet kell kiküldeniük. Kézdivásárhely területén negyven hulladéktárolót kezelnek, tíz lezárt szigettel rendelkeznek. A városnak van egy nyertes pályázata további 25 zárható hulladékgyűjtő sziget létesítésére, várják, hogy alá tudják írni a finanszírozási szerződést.