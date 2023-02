Az állatorvos elmondta: a veszettség elleni kampány idején, október elseje és február 28-a között ingyenesen beoltják azokat az állatokat, amelyek számára ez az oltás kötelező: a kutyákat és a macskákat is. Az oltást nem az állategészségügyi hatóság emberei adják be, hanem a körzeti állatorvosok, akikkel a hatóság szerződést köt erre a munkára (amelyet egyébként 15 évvel ezelőtti díjszabás szerint fizet meg az állam). Az oltás előtt azonban kötelező a féreghajtást is elvégezni az állatokon, ami már nem ingyenes: ezt a gazdának kell megfizetnie, akárcsak a szintén kötelező mikrocsip beültetését. A féreghajtás költsége a kutya súlyától függ, jelenleg átlag 50 lejbe kerül; a mikrocsip ára beültetéssel együtt mintegy 70 lej, de ezt legalább nem kell évente megismételni, hiszen csak egyszeri műveletről van szó, a tarifában pedig az a díj is benne van, amelyet az egységes nyilvántartásba való regisztrálásért fizet be az állatorvos.