A hideg idő ellenére több mint háromszázan vettek részt a tizedik Konzul Kupán szombaton Hargitafürdőn. A jubileumi rendezvény nagyon sikeres volt, a résztvevők szép időben, nagyon jó minőségű pályán tehették próbára magukat. A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club és a Székelyek a magasban Egyesület versenyzői is rajthoz álltak.

A biatlonpályánál tartott nyitóünnepségen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kijelentette: „a nemzeti összetartozás egyik fontos színtere a sport”. Emlékeztetett, hogy az elmúlt években a magyar kormány és a magyarság Kárpát-medence-szerte sokat tett azért, hogy a nemzeti összetartozás érzését, élményét megerősítse. Fontos közös eredménynek nevezte, hogy a magyar versenyzők magyar és román, de akár szerb vagy szlovák színekben, de magyar szívvel vannak ott a világversenyeken, a bajnokságokon.

A nemzetpolitikai államtitkárság által évről évre támogatott Konzul Kupán idén sífutó és műlesikló versenyt szerveztek. Lesiklásban 13 korcsoportban 180, sífutásban 9 korcsoportban 150 versenyző nevezett be. Az eseményen több székelyföldi sportoló is jelen volt, a díj­átadókon közreműködött Novák Károly Eduárd, Miklós Edit, Tófalvi Éva, Bónis Attila és Bónis Annamária is.

A háromszéki küldöttség legjobb eredménye Páll Andor (2011–2012) nevéhez fűződik, aki remek versenyzés után mindenkit maga mögé utasított. Farkas Zakariás (2015–2016), Horvát Gyopár (2013–2014), Bihari István (2013–2014) és Tulit Zsombor (1969–1978) a második helyen végzett, valamint Szabó Aliz (2013–2014), Varga-Orbán Csanád (2009–2010) és Fábián Zalán (2015–2016) harmadik lett. Tulit Gergő (2013–2014) a negyedik pozícióban zárt, míg Méder Csaba, Varga-Orbán Ábel és Florea Csanád kiesett. (miska)