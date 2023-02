Zenészlegendák avatták fel

A Zene Háza első időszaki tárlatának Klubterében szűk körű, intim koncertekkel, beszélgetésekkel, zenés előadásokkal várják majd a közönséget.

Batta András, az intézmény ügyvezető igazgatója elmondta, a programhelyszín avatására összegyűlt zenészlegendák részvételével szinte megelevenedett a kiállításon látható poptörténeti tabló. Az eseményen mások mellett Bródy János és Szörényi Levente (Illés, Fonográf), Deák Bill Gyula (Hobo Blues Band), Demjén Ferenc (Bergendy, V’Moto-Rock), Frenreisz Károly (Metro, LGT, Skorpió), Grandpierre Attila (VHK), Horváth Károly Charlie (Olympia, Generál, Tátrai Band), Kovács Kati, Környei Attila (R-Go), Müller Péter Sziámi (URH, Kontroll Csoport, Sziámi), Németh Alajos (Bikini), Pajor Tamás (Neurotic), Schuster Lóránt (P.Mobil) és Szikora Róbert (Hungária, R-Go) vett részt.

Batta András hangsúlyozta: a 2023 őszéig megtekinthető kiállítás a magyar popzene hőskorát mutatja be, de nem a múltba tekintésről szól elsősorban, hiszen ez a repertoár mára halhatatlanná vált. Ezeknek az előadóknak a dalai mindmáig az emberek szívében élnek – fogalmazott. Mint kiemelte, a Magyar Zene Háza nagy figyelmet fordít arra, hogy a popzene, ezen belül a magyar popzene hangsúlyosan megjelenjen a koncertprogramban, a zenepedagógiai foglalkozásokon, a Hangdómban, az állandó kiállításban és most az intézmény első időszaki tárlatában is.

Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézményigazgatója, a Nekünk írták a dalt! társkurátora elmondta: a kiállítás 1957-től indul, ekkor rögzítették ugyanis az első rock ’n’ roll felvételt Magyarországon, a másik végpont pedig a magyar könnyűzenében is alapvető változásokat hozó rendszerváltozás időszaka. Kurátortársával, Jávorszky Béla Szilárd rocktörténésszel olyan tárlatot igyekeztek létrehozni, amely egyszerre szól a fiataloknak és azoknak is, akik ezt az időszakot átélték – tette hozzá Horn Márton.