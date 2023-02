A távirányításban rejlő lehetőségek /X/

Milyen megoldásokban gondolkodhatunk?

A Metroman.hu távirányító kínálatában megtaláljuk a megfelelő univerzális és tanítható termékeket, amelyekkel akár a kapuinkat, garázskapukat, de riasztókat, autóriasztókat, világításkapcsolókat vagy csörlőket is vezérelhetünk. Attól függően, hogy bővíteni szeretnénk meglévő lehetőségeinket, cserére vagy éppen elveszett távirányítóink pótlására van szükség, megtaláljuk a tökéletes modellt.

Hogyan érdemes választanunk?

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy pontosan mit szeretnénk irányítani az adott távkapcsolóval. Ehhez mindenféleképpen olvassuk el a részletes termékleírásokat is, hiszen ennek alapján fogjuk tudni meghozni a megalapozott és helyes döntésünket.

Mindenféleképpen tájékozódjunk arról, hogy pontosan milyen MHz-es rendszerekhez felel meg a kinézett eszköz, valamint az sem mindegy, hogy fix kódos szisztémához szeretnénk-e alkalmazni vagy sem. Fontos szempont lehet továbbá az is, hogy milyen szerkezetű, azaz műanyag vagy kombinált, tehát fémből és műanyagból készült-e a távirányító. Emellett a véletlen gombnyomás elleni védelem is fontos lehet, főleg abban az esetben, ha gyakran hordjuk nadrágzsebben vagy táskában a készüléket.

Ha szeretnénk, komplett szettet is választhatunk, amelynek része az univerzális kapu távirányító modul is, nem csupán a távirányító. A modulok telepítése egyszerűen, könnyedén megvalósítható, s remekül működik akár motoros kapukról, garázsajtókról vagy például csörlőkről van éppen szó.

A döntés szempontjából releváns kérdés az is, hogy szeretnénk-e további távirányítókkal bővíteni a rendszert. Amennyiben több személy is használja a garázst vagy például társasházról van szó, ez komoly jelentőséggel bír. Ha szeretnénk, akár olyan csomagot is választhatunk, amelyben egyszerre 12 darab távirányító van. Ráadásként még további bővítésre is van lehetőség emellett, így valóban minden lakónak lehet saját eszköze.

Egyes esetekben a hatótávolság is olyan szempont, amely meg kell, hogy határozza végleges döntésünket, hiszen nem mindegy, hogy milyen távolságból tudjuk működtetni az adott eszközt, legyen az akár egy kapu, akár más rendszer.

Megéri távirányítós megoldásokat választani?

A válasz erre a kérdésre egy nagyon határozott és egyértelmű igen. Hiszen a kényelmi funkció mellett egyes helyzetekben, például egy kapunál még arra is hatással lehet, hogy egyáltalán be tudunk-e parkolni a kertbe nap mint nap, különösebb bosszankodás nélkül, még abban az esetben is, ha egyedül ülünk az autóban. Egy társasház esetén pedig ezzel a lehetőséggel biztosíthatjuk, hogy mindig zárva legyenek a közösen használt bejáratok, így biztonságosabbá tehetjük közvetlen környezetünket is. (X)