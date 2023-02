Az ítélet kivonatát a bíróságok portálján is közzétették, illetve a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat is jelezte azt a közösségi médiában. Utóbbi szervezet és annak vezetője Benkő Erika azért tekintik fontosnak ezt az újabb döntést, mert a temető jogi helyzete most már tisztázott, és aki ezt vitatja, a román igazságszolgáltatás döntését vitatja. „Ha lassan is, de végül mindig kiderül az igazság, és ez biztató számunkra. A tanulság, amit közösségként le tudunk vonni ebből, hogy nem szabad elmenni a jogfosztások mellett, még akkor sem, ha sokat kell várni addig, amíg igazolni tudjuk az álláspontunkat” – fogalmaz a szolgálat, mely ismerteti a per részleteit is.

Eszerint a per tárgya az úzvölgyi temető tulajdonjogának jogszerűtlen bejegyzése Dormánfalva javára. A pert a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat és Csíkszentmárton önkormányzata indította, Csíkszentmártont ebben az ügyben is a szolgálat ügyvédje, a kolozsvári Kis Júlia képviselte. Alapfokon a Moinești-i bíróságon közel egy éve megnyerték a pert, a döntés ellen Dormánfalva önkormányzata fellebbezett. A felfolyamodványi perben a másodfokú (egyben az utolsó megkereshető) ítélőszék, a Bákó Megyei Törvényszék hozott most jogerős ítéletet, melynek értelmében Dormánfalvának törölnie kell a temetővel kapcsolatos telekkönyvi bejegyzést. A fellebbviteli bíróság tulajdonképpen megerősítette az alapfokú döntést.

A jogvédelmi szolgálat ugyanakkor jelzi, hogy ebben az esetben is (mint a másik két, szintén a temetőkert ügyében indított és végül jogerősen megnyert ügyben) megtörtént, hogy a szervezetet az alapfokot követően kizárták a további eljárásból, mint felperest. Hozzáteszik, hogy a jogvédő egyesületek perminősége esetében nincs egyértelmű joggyakorlat, ezért van az, hogy alapfokon elfogadták a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot felperesnek, a felfolyamodás eljárása során viszont nem. Ugyanakkor ez a döntés lényegén nem változtat.

Az úzvölgyi katonatemető esetében ez a harmadik sikerrel záruló bírósági eljárás, amit a szolgálat és a csíkszentmártoni önkormányzat indított. Mint arról beszámoltunk, múlt pénteken a dormánfalvi önkormányzat által a temetőben állítólag nyugvó 149 román katonának állított betonkeresztek és a 2019. június 6-án botrányos körülmények között felavatott emlékmű eltávolítását rendelte el jogerős végzésben a Bákói Táblabíróság. (A hatóságok egyénként hivatalosan megerősítették azt is, hogy az első világháború idején a környéken lezajlott csatákban elesett román katonák nem ebben a temetőben nyugszanak).

A telekkönyvi bejegyezésről szóló mostani jogerős ítélet előzménye egy másik per, melyet szintén a szolgálat és a község indított közösen; ebben azt kérték, hogy a törvényszék érvénytelenítse Dormánfalva önkormányzati testületének azt a 2019 márciusában hozott határozatát, mellyel a város közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt (ennek alapján történt meg előbb a telekkönyvezés, s bocsátották ki később a betonkeresztek megépítésére az engedélyt, illetve végeztették el ezt követően a munkálatokat). Ezt a pert még abban az évben megnyerték alapfokon, majd másodfokon is. Itt is a Bákói Táblabíróság hozott jogerős ítéletet.

A mostani döntést is üdvözölték a háromszéki RMDSZ vezetői, méltatva a szolgálat szerepét. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint ha lassan is, de az igazság mindig kiderül, és a tulajdonjog tisztázása nagy lépésnek számít a jó irányba.