Tegnap délelőtt az Erdélyi Művészeti Központban mutatták be a Sepsiszentgyörgy önkormányzata által megrendelt városismereti és turisztikai honlapot, mely gazdag képanyaggal, a magyar mellett román és angol nyelven is elérhető tájékoztató anyagokkal népszerűsíti a megyeszékhelyt. A sepsi360.ro honlap összefoglalja a város turisztikai kínálatát, a látogatók 360 fokos virtuális túra révén fedezhetik fel a település épített öröksége mellett a kulturális és szabadidős létesítményeket, közintézményeket, egyházakat, szálláshelyeket és vendéglátókat.

A 2021 végén indult projektről Vargha Fruzsina alpolgármester elmondta, az egyedi élményt nyújtó honlap megálmodója és kivitelezője a VR360 csapata (virtualisszekelyfold.ro, szekelyfold-360.ro). Daczó Enikő és Bagoly Róbert egy éven át dolgozott a szükséges fotóanyag elkészítésén. Kiemelte, a honlap célja egyrészt bemutatni Sepsiszentgyörgy különböző turisztikai és kulturális csomópontjait, másrészt összpontosítja, egy helyre gyűjti a város kulturális kínálatát. Utóbbi egyelőre nem teljes, hiszen több intézmény is felújítás alatt áll – jegyezte meg. Az oldal révén ugyanakkor szeretnék kicsit közelebb hozni a polgármesteri hivatalt és az ott dolgozókat a szentgyörgyiekhez, így aki ügyintézés céljából keresi fel az önkormányzatot, előtte akár virtuálisan is bejárhatja az épületet, megkeresheti azt az adott irodát, ahol éppen dolga van – mutatott rá Vargha Fruzsina. Beszámolt arról is, hogy terveik szerint az oldal kínálatát félévente frissítik és bővítik majd, ennek érdekében javaslatokat is várnak, hogy a kisebb, kevésbé ismert helyeket is megjelenítsék a honlapon. Mivel a sepsi360.ro képanyaga tavaly készült, így előfordulhat, hogy bizonyos vendéglátó helyek vagy szabadidős létesítmények időközben bezártak, elköltöztek, de újabbak is nyíltak, ezért a weboldal frissítése folyamatos munkát igényel – magyarázta.

A weboldalon összesen 38 vendéglátó egység, 22 szálláshely, 4 közintézmény, 27 műemlék épület, templomok, iskolák és múzeum kereshető fel: ez összesen 120 gazdagon illusztrált helyszínt, 434 légi panorámát, térképet, illetve helyszíni hangfelvételeket jelent, illetve 15 darab 360 fokos videót is. Az egyes helyszínek múltjáról, jelenéről is olvashatunk, a műemlék épületeknél pedig azok a QR-kódok is láthatók, amelyek átvezetnek a sepsimuemlek.ro oldalra. Ugyanakkor bepillanthatunk egy-egy színházi előadásba, kiállításba vagy akár fesztiválba is.

Az oldalba egy várostörténeti kvízjátékot is beépítettek, ezt különböző időszakokban aktiválják, a játékban részt vevők között pedig belépőket, könyveket sorsolnak ki – ismertette Vargha Fruzsina. Az első játék tegnap indult, a benevezőknek tíz kérdésre kell válaszolniuk. A szervezők szerint a válaszok elérhetők a honlap jobb felső sarkában lévő információs (i) pontoknál, a megfelelő emlékműveknél, létesítményeknél. A vetélkedő első fordulója március 9-én zárul, majd március 10-én sorsolnak és eredményt is hirdetnek. Az első díj a Cserey Zoltán és József Álmos szerzőpáros Sepsiszentgyörgy képes története című könyve; a második díj standard Sepsi ReKreatív-bérlet (120 pont értékű, felhasználható a sugásfürdői sípályákon, az uszodában, a strandon vagy a Sugás SPA-ban); harmadik díj 2 színházjegy a Tamási Áron Színház bármely elő­adására és 2 mozijegy a Művész mozi bármely vetítésére.