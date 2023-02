Magyar filmpremierek a Dunán

Vasárnaptól négy hónapon keresztül húsz filmet vetítenek a Dunán. Minden vasárnap este egy-egy olyan alkotást mutatnak be, amely az elmúlt években született, és amelyek többségét még nem vetítették televízióban. Történelmi események feldolgozását, irodalmi adaptációkat, animációs alkotásokat, dokumentum- és mozifilmeket, tévéjátékokat láthat a közönség. A június közepéig tartó időszakot műfaji sokszínűség jellemzi: a romantikus, klasszikus filmektől az animáción és a krimin keresztül a dokumentumfilmekig vagy a történelmi művekig változatos lesz a kínálat. A válogatásban szerepelnek nemzetközi fesztiválokon díjazott filmek is, és rangos hazai szakmai díjas alkotásokkal is találkozhatnak a nézők, illetve a kínálatban láthatunk több olyan tévéjátékot is, amelyek magyarországi színházak produkcióiból készültek.