Újabb szabadnapok

A kezdeményező szociáldemokraták érvelése szerint vízkeresztkor a román ortodoxok Jézus megkeresztelését ünneplik, de a vízkereszt nagy ünnepnek számít a katolikusoknál is. Keresztelő Szent János napján több millió ember ünnepli a névnapját, hiszen a románok körében igen elterjedt a János keresztnév vagy annak valamelyik változata. A tervezet indoklásában a kezdeményezők többek között azzal érvelnek, hogy vallási jelentősége miatt számos ország hivatalos ünnepnappá nyilvánította vízkereszt napját. Azt is hozzáteszik, hogy ehhez az ünnephez szorosan kapcsolódik január 7-e is, a görögkeletiek által még mindig használt Julianus-naptár szerint pedig erre a napra esik a karácsony is. Ezért a keleti keresztény hagyományú országokban (Fehéroroszország, Görögország, Grúzia, Moldova, Oroszország, Ukrajna, Ciprus) hivatalos ünnepnap. Az ellenzék nem támogatta a jogszabály elfogadását. Azzal érveltek, hogy ez a szociáldemokraták populista kezdeményezése. Szerintük azért időzítették mostanra a megszavazását, mert a jövő évben választások lesznek.