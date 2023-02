Elhalálozás

Elmúlt, mint száz más pillanat, s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik,

nem szavak.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, testvér, nagybácsi, após, apatárs, sógor, rokon, koma, barát, jó szomszéd,

ismerős, sporttárs

és igazi szurkoló,

id. ELEKES JÓZSEF

életének 72. évében

2023. február 17-én vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat február 21-én, kedden 15 órakor helyezzük nyugalomra római katolikus szertartás szerint

a katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

2614

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, keresztapa, koma, rokon, jó szomszéd és barát,

ANTAL FERENC

életének 72. évében

2023. február 17-én

csendesen elhunyt.

Temetése február 21-én 13 órakor lesz a közös temetőben.

Nyugodjon békében.

Szerettei

1117889

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a fotosmartonosi

BERDE ISTVÁN

életének 84. évében elhunyt.

Szeretett halottunkat 2023. február 21-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a fotosmartonosi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával és a temetést megelőző napon 18 órától a ravatalozóházban.

A gyászoló család

1117888

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető feleség, gondos édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, jó szomszéd és ismerős,

TAMÁS TERÉZ

(szül. BILIBÓK)

nemes lelkét életének 73. évében rövid szenvedés után visszaadta Teremtőjének.

Temetése 2023. február

20-án, hétfőn 13 órakor lesz a szemerjai új református temető ravatalozóházától

katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt fél órával.

Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.

Gyászoló szerettei

1117884

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki munkatársunknak, Tamás Tündének édesanyja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Vigasztalódást kívánunk családjának és hozzátartozóinak.

Sepsiszentgyörgy

Polgármesteri Hivatalának munka­közössége

1117885

Szomorúan értesültem volt osztálytársam, egyetemi kollégám, barátom, MÁTYÁS JÓZSEF gépészmérnök haláláról. Őszinte részvétem és együttérzésem a gyászoló családnak. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Rácz István

4328228

Szomorúan értesültünk volt kollégánk, MÁTYÁS JÓZSEF gépészmérnök hirtelen haláláról. Őszinte részvétünk

és együttérzésünk

a gyászoló családnak.

A Brassói Műszaki Egyetem Járműmérnöki Karának

1979-ben végzett diákjai

4328227

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a pávai id. SÜTŐ GERGELYRE halálának 7. évében.

­Nyugalma legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

20821

„Egy percig még, ha láthatnám, / Ezért mindenem odaadnám. / Szavakba önteni nem lehet, / Egy darab a szívemből elveszett.” Szeretetét, jóságát örökre szívünkbe zárva, mély fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, testvérre, nagymamára, a középajtai születésű sepsiszentgyörgyi BORBÉLY ­(SZABÓ) IBOLYÁRA, akit egy éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Találkozunk majd... valahol... valamikor.

Szerettei

1117883

Fájó szívvel emlékezünk a lemhényi KELEMEN ÁRPÁDRA halálának 17. évfordulóján. Emléke szívünkben

örökké élni fog.

Szerettei

20820

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk KOCSIS ENIKŐ MÁRIÁRA (szül. BISZAK) halálának 8. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

20775

Az idő elszállt, múlnak az évek, de szívünkben megmarad a fájdalom. Búcsú nélkül távoztatok, mint hulló levelek, amelyek vissza többé soha nem térnek. Fájó szívvel emlékezünk az étfalvazoltáni id. SÉRA ANDRÁSRA halálának 13. évfordulóján és SÉRA TERÉZRE halálának ötödik évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Leányuk, Márta és családja

4328202

Egy szál gyertya, mely lassan végigég, egy élet, mely percek alatt véget ért. Itt hagytad azokat, akiket szerettél, örökre a szívünkbe égett emléked. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az étfalvazoltáni SÉRA ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Testvére, Márta és családja

4328203

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a komollói ­BENKŐ KÁLMÁNRA és BENKŐ ­KÁLMÁNNÉ VÁNCSA EDITRE haláluk 7., illetve 27. évfordulóján. Szeretetük, jóságuk, felejthetetlen emlékük szívünkben örökké élni fog.

Szeretteik

4328211

Négy éve elmentél, túl hamar és fájón, millió könnycsepp kísért utadon. A virág a sírodon mind elhervad, de a mosolyod, emléked örökre velünk marad. Így emlékeznek ­PÁSZKA EMILRE a szerettei.

4328246

Az idő múlása nem enyhíti szívem fájdalmát, marad az emlék és a néma gyász. Könnyes szemmel, az örök elválás soha el nem múló fájdalmával emlékezünk a maksai születésű sepsiszentgyörgyi

MÁTHÉ ERZSÉBETRE halálának hatodik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4328216

A múltba visszanézve valami fáj, / Valakit keresünk, aki nincs már. / Temető csendje ad neki nyugalmat, / Szívünk fájdalma örökre megmarad. Szeretettel és hálával emlékezünk a szentivánlaborfalvi

id. SÖKÖS TIBORRA

halálának 5. évfordulóján.

Szerettei

4328197

Szomorú az út, amely sírodhoz vezet, ahol pihen a két dolgos kezed. Fájó szívvel

emlékezünk a bölöni

id. KISGYÖRGY ÁRONRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4328226

Minden évben eljön a nap, amely számunkra fájó emlék marad. Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk csendesen. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szentivánlaborfalvi BÉLA DÁNIELRE halálának hatodik évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4328232

Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkben látunk, nem hagy el soha. / Az élet múlik, de az emlékek élnek, / Amíg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk ifj. CSOMA GÁBORRA halálának 10. évfordulóján.

Szerettei

4328234

Már csak emlékek vagytok, s ez oly nehéz, hisz úgy fáj a szívünk, hogy elmentetek. Elvittek tőlünk a távoli fények, de mi még mindig visszavárunk titeket. Tudjuk, hogy nem jöhettek, így csak könnyezünk. Fájó szívvel, gyertyalánggal emlékezünk a 13 éve elhunyt étfalvazoltáni id. SÉRA ANDRÁSRA és az egy éve elhunyt SÉRA ISTVÁNRA. Emléketek szívünkben él.

Szeretteik

4328235

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára, nagymamára, KANYÓ ÁGOTÁRA halálának 9. évfordulóján. Soha nem feledünk, szívünkben, lelkünkben mindig élni fogsz. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Fia, Tibor és családja

4328245

Bús temető csendes susogása, / Oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. / Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Minket és mindent, amiért küzdöttél. / Hiányod megszokni nem lehet, / Csak letörölni az érted hulló könnyeket. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentkirályi

id. KEREKES KÁROLYRA halálának negyedik évfordulóján.

Szerettei

4328236

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Minket és mindent, amiért küzdöttél. / A jó Isten áldja drága jó szíved, / Angyalok simogassák dolgos két kezed. / Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, / Köszönjük, hogy éltél

és minket szerettél.

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

TONCS SÁNDORRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, két lánya,

fia és azok családja

4328240

Csillag lett, mert szívből szeretett, / S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / de szívünkben él és örökre ott marad. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BÁDI JÁNOSRA, akit hat hónapja kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, fia és családja

4328242

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. / Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, / De bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. / Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, / Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltuk. / Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, / Helyettünk angyalok simogassák fejed. / Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, / Lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi. Örök hiányát érezve, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az egerpataki MODI JULIÁNÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

4328238

Áldott emlékét szívünkbe zárva, kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az illyefalvi id. LŐTE JÓZSEFRE halálának 24. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4328239

Váratlan halálod megtörte szívünket, / Örökké őrizzük drága emléked. / Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, / De a szíved emléke örökké itt marad közöttünk. Örök hiányát érezve, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a két éve elhunyt csíkrákosi születésű ­sepsiszentgyörgyi

FERENCZ ERZSÉBETRE.

Lányai és unokái

4328241

Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, / Ezek a fények világítanak Neked. / Emléked örökké itt van velünk, / Amíg élünk, Te is élsz nekünk. ­Szomorú szívvel emlékezünk a nagyajtai születésű

JAKAB JOLÁNKÁRA

halálának 14. évfordulóján. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4328243