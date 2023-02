A minisztérium által kifogásolt szabálytalanságok között szerepel, hogy a szövetség elnöksége a szeptemberi választásokat megelőzően úgy döntött, a 2021–2022. évi országos bajnokságokban részt vevő 25 klub közül tizenkettő rendelkezzen szavazati joggal. A szövetség tartozásokra hivatkozva vonta meg a szavazati jogot egyes kluboktól, anélkül, hogy pontosan megjelölte volna, a szabályzat mely cikkelye alapján járt el. A minisztérium képviselői azt is nehezményezték, hogy volt olyan klub is, amely szavazhatott, pedig tartozása volt, illetve a pontvadászatokban nem induló csapat is szavazati jogot kapott a közgyűlésén. A román felnőtt bajnokságban szereplő nyolc klub közül csupán a két bukaresti és a galaci egyesület képviselői kaptak szavazati jogot a szeptemberi gyűlésen.

A négy székelyföldi és a brassói klub képviselői vélt adósság miatt nem szavazhattak, a székelyföldi jelölteket pedig azért zárták ki a versenyből, mert a szövetség álláspontja szerint a határidő lejárta után nyújtották be jelölti dokumentumaikat. A Román Sportminisztérium november elején felfüggesztette a romániai jégkorongszövetség szeptemberi közgyűlésén hozott határozatokat, és november 20-ig adott határidőt az FRHG vezetőségének, hogy újra összehívja a választási közgyűlést. Mivel ez nem történt meg, a sportminiszter hívta össze az új közgyűlést, ahol szavazati jogot csak azok a csapatok kaptak, amelyek részt vettek a 2021–2022. évi bajnokságban.

A sportminisztérium képviselőinek jelenlétében zajlott a múlt heti rendkívüli közgyűlés Bukarestben, amelyen a klubok képviselői véleményezték a szeptemberi közgyűlésen történteket, majd a román hokiszövetségnél fennálló patthelyzetből kerestek megoldást. A közgyűlés elején tisztázták, hogy kinek van szavazati joga és kinek nem. A sportminisztérium által kiküldött 77 meghívóra 27 klub válaszolt, 18 pedig képviselőt küldött a gyűlésre, közülük végül 15 rendelkezett szavazati joggal. A jelenlévők javaslata és szavazata alapján a gyűlést Miklós Ervin, a Háromszéki Ágyúsok elnöke vezette, és az egyik fontos döntés az volt, hogy április 6-ára tisztújító közgyűlést hívnak össze, aztán arról is határoztak, hogy az FRHG lépjen vissza a sportminiszter ellen indított perből.

„Úgy érzem, sikerült egy lépést tenni a normalitás felé, hiszen mindez elengedhetetlen a jégkorong fejlődéséhez. Ezentúl a bajnokságban szereplő csapatok egy szavazati joggal rendelkeznek, véget vetettünk annak, hogy több klub összefogott, indított egy korosztályos együttest, majd mindegyik alapító kikérte magának, hogy szavazati joga legyen. Korábban minden fontos döntés előtt előszeretettel használták a magyar kártyát, amelynek az uszítás volt az egyértelmű célja. Nem a nemzetiség számít, a jégkorongot kell előtérbe helyezni, így lehet fejlődni. Át kell gondolnunk a kiírásokat, fontos, hogy a román bajnokság és az Erste Liga zökkenőmentesen megférjen egymással párhuzamosan. Rengeteg a tennivaló, ehhez az első lépés az áprilisi tisztújítás lesz” – mondta Miklós Ervin. (miska)