A házigazda Sepsi-SIC egy 7–0-s részsikerrel kezdte a Kézdivásárhelyi SE elleni háromszéki rangadót, a negyed felénél pedig 13–6 volt a zöld-fehérek javára. A folytatásban is a sepsiszentgyörgyi lányok irányították a küzdelmet, és 22–10-es állásnál zárult a találkozó első szakasza. A második játékrészt Corda triplája nyitotta meg, amire gyorsan válaszolt a címvédő (24–13). A következő ­percekben nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak ­Zoran Mikes tanítványai, és a 18. percben már 20 ponttal vezetett a SIC (38–18). A nagyszünet előtti percek is a címvédőről szóltak, amely már az első félidő után egy újabb magabiztos bajnoki siker kapujában állt (45–18).

Az öltözőből egy határozottabb kézdivásárhelyi alakulat jött ki, amely sérülés miatt előbb Debreczit, majd kipontozódás miatt Biszakot is elvesztette, de a harmadik szakaszt így is sikerült begyűjtenie, sőt, szépíteni is tudott (60–41). A zárónegyedben ismét minden a listavezető szentgyörgyiek kedve szerint alakult a pályán, akik a 36. percben 34 pontos előnyt kosaraztak össze (78–44). A vége 87–58 lett a Sepsi-SIC javára, amely szombat este megszerezte idénybeli tizenhetedik diadalát. A találkozó legjobbja a zöld-fehér mezes Cave volt, aki dupla duplával, 12 lepattanóval és 25 ponttal fejezte be a meccset; a felső-háromszéki vendégektől a 17 egységet szóró Hawks volt a legeredményesebb.

Amellett, hogy zsinórban hatodik háromszéki derbijét is elvesztette a KSE, a céhes városi együttes komoly érvágást is szenvedett, hiszen szombaton lesérült Debreczi Iringó, a csapat egyik alapjátékosa. „Egy palánk alatti küzdelem során Iringó könyöke kiugrott a helyéről, amit első próbálkozásra nem tudtak orvosolni a kórházban. Az újabb kísérletet már altatás alatt végezték el, és akkor sikerrel jártak. Három hétre gipsz kerül játékosunk karjára, csak ezt követően derül ki, hogy az ínszalagok sérültek vagy sem. Bő egy hónapig biztos nem játszhat Debreczi, ami számunkra komoly fejfájást okoz, hiszen nincs más bevethető erőcsatárunk. Nagyon nehéz lesz pótolni őt, de valahogy muszáj boldogulnunk nélküle is” – nyilatkozta érdeklődésünkre Farkas Alpár, a kézdivásárhelyiek má­sodedzője.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 18. forduló: Sepsi-SIC–Kézdivásárhelyi SE 87–58 (22–10, 23–8, 15–23, 27–17). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Több mint 600 néző. Vezette: Andrei Răi­leanu, Tudor Crișan, Andrei Vizitiu. Sepsi-SIC: Ghizilă 3/3, Jespersen 23/3, Cave 25, Gödri-Părău 1, Mununga–Gereben 12/6, Mititelu, Jones 10, Orbán 3, Cătinean, Pop, Hrisztova 10. Edző: Zoran Mikes. KSE: Debreczi 3/3, Hawks 17/3, Wilson 3, Mitrović 15/12, Biszak 2–Corda 13, Marthi, Lénárt 3/3, Kozman, Domokos, Bara-Németh 2. Edző: Ljubomir Kolarevic. Kipontozódott: Biszak (25.), Wilson (36.).