Ellopott Salvador Dalí-rajzokat találtak meg

A tavaly januárban egy magánlakásból ellopott két szénrajzot 1922-ben készítette az akkor 19 éves művész, apja egyik barátja a politikus Pere Coromines készülő könyvének illusztrációiként. A mű végül sosem jelent meg, de a képek a megrendelő családjának birtokában maradtak. A rajzok a betörés után fél évvel egy raktárból kerültek elő, ahol eredeti kereteikben, pokrócba csavarva találták meg őket. A nyomozók akkor bukkantak az eltűnt képek nyomára, amikor megpróbálták azokat értékesíteni a feketepiacon. A rend­őrséggel egy orgazda lépett kapcsolatba, aki nyomravezetői díjat akart kicsikarni a családtól az információ fejében. Végül őt is elfogták a rendőrök, csakúgy, mint a három tolvajt és egy másik orgazdát. A raktárhelyiségben öt másik, Joan Miró katalán festőnek tulajdonított grafikát is találtak, ám ezek hitelesítése még nem zárult le. Ékszerek, luxusórák, értékes bankjegyek és érmék is előkerültek ugyanonnan. A rendőrség összesen hét betöréssel gyanúsítja az 55, 53 és 50 éves tolvajokat, akik testvérek, és kifejezetten műalkotások, régiségek eltulajdonítására szakosodtak Barcelona előkelő városrészeiben.