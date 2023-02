Sepsiszentgyörgy polgármes­tere hangsúlyozta: az Európai Unió nem küld pénzt senkinek, az önkormányzatok egymással „kőkeményen” versenyezve szereznek pénzt, ami tehát ide jön, az az önkormányzat munkájának eredménye. Ebből a most aláírt csomagból több tanintézményt és tömbházat tataroznak, illetve hőszigetelnek, utóbbiakban a lakóknak nem kell önrészt fizetniük. Ilyen pályázata több is van a városnak, ebben a csomagban a Hófehérke Óvoda hőszigetelése, a Nicolae Colan Általános Iskola felújítása és hőszigetelése, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum C és D épületszárnyának hőszigetelése, valamint a bentlakás felújítása és hőszigetelése, valamint összesen 9 tömbház hőszigetelése szerepel. Utóbbiak közül a legtöbb a Csíki negyedben található: a Romulus Cioflec utcai 7-es tömbház A, B, C, D lépcsőháza, a 8-as tömbház A, B, C lépcsőháza, a 10-es tömbház A, B, C lépcsőháza, a 14-es tömbház A, B lépcsőháza, a 18-as tömbház A, B, C lépcsőháza, a 20-as tömbház A, B lépcsőháza és a 33-as tömbház A, B lépcsőháza, ezek mellett az 1918. december 1. úti 18-as tömbház C–JB lépcsőháza, valamint a Liliom utcai 13-as tömbház A és B lépcsőháza. (demeter)