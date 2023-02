A múlt pénteken Nagybaconban és Kézdiszentléleken megszervezett, az új vidékfejlesztési stratégiát bemutató gazdatalálkozókon a környező községekből is jelen voltak a mezőgazdászok, a két rendezvényen közel 400 személy vett részt. Örvendetes ez a nagy érdeklődés, előrevetíti, hogy a megye mezőgazdasága a következő években is sokat fejlődhet az uniós támogatások segítségével.

Tájékoztatták a gazdákat

A régiós szintűnek is nevezhető találkozók házigazdája Könczei Csaba parlamenti képviselő volt. A fórumokon részt vett Vincze Loránt európai parlamenti képviselő is, aki az idéntől életbe lépett uniós Közös Agrárpolitika (KAP) irányelveiről, célkitűzéseiről és szabályairól beszélt. Az érdeklődőket az állami szakintézmények – Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség, Vidékfejlesztési Ügynökség, Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság, Országos Hegyvidéki Ügynökség – képviselői is tájékoztatták. A találkozókon ismertették a hegyvidéki beruházások támogatásának hazai programját is (esztenák, tejbegyűjtők és -feldolgozók, erdeigyümölcs- és gombatárolók, illetve feldolgozók létesítésének támogatása), amely több mint valószínű, hogy idén is működni fog. A megyei mezőgazdasági igazgatóság szakembere a hazai költségvetésből fizetett növénytermesztési és állattenyésztési programokról tartott előadást.

A találkozók szabad beszélgetéssel értek véget, a szakemberek válaszoltak a jelenlevők kérdéseire, s mint kiderült, néhány felvetett probléma bizony magasabb szintű megoldást igényel.



Nagy kihívások időszaka

Nagybaconban a házigazdák részéről Simon András polgármester, majd a helyi közbirtokosság elnöke, Bocskor László üdvözölte az egybegyűlteket és a vendégeket. A találkozó moderátori szerepét vállaló Könczei Csaba parlamenti képviselő az elkövetkező éveket a nagy kihívások időszakának nevezte, elég, ha csak az orosz–ukrán háború életünkre gyakorolt hatására gondolunk. A kedvezőtlen hatás egyik kezelési módja az unió agrárpolitikájában rejlő lehetőségek kiaknázása lehet, ezért szükségszerű, hogy a gazdák a lehető legtöbb pénzt hívják le az európai uniós alapokból és a román költségvetésből – mondotta a parlamenti képviselő.

Könczei Csaba 2023-at a következő esztendőben esedékes választások szempontjából is fontosnak nevezte: közösségünknek fel kell készülnie azokra, minél jobban meg kell szerveznie magát, hogy azokon sikeresen szerepeljen. „Amennyiben nem szerepelünk jól a helyhatósági és parlamenti választásokon, és nem leszünk ott a döntéshozatalban, a most kialakulóban és kidolgozásfélben levő támogatási rendszert nem tudjuk befolyásolni, és a gazdatársadalom is megérzi azt” – fogalmazott.

Fejér László szenátor biztosította a gazdákat, hogy a szenátus mezőgazdasági bizottságában folyamatosan tenni próbálnak a gazdák érdekében. És nem csak ott, hanem Vincze Loránttal együttműködve az Európai Parlamentben is – mondotta, felidézve a mezőgazdászokkal közösen Dél-Tirolban tett utazásukat, melyre úgy emlékezett vissza, mint hasznos tapasztalatszerző út.

Gál Károly képviselő úgy vélte, a kollektívek felszámolásától az uniós támogatásokig göröngyös volt az út, de az erdővidéki állattartók meglehetős sikerrel vették az akadályokat, és az állattenyésztés mára a kistérség egyik alapágazatává vált. A baróti politikus reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező évben nem csak a tejtermelés fog nőni, hanem az ahhoz kapcsolódó feldolgozóipar is, s így további, a szülőföldön maradáshoz hozzájáruló munkahelyek jönnek létre.



Startoljunk rá!

Nagybaconban az Európai Unió Közös Agrárpolitikájáról tartott előadásában Vincze Loránt részletesen ismertette a 2023–2027 között elérhető pályázati lehetőségeket és bemutatta a Startoljunk rá! – EU-s mezőgazdasági pályázatok című kisokost is, amelyből az érdeklődő gazdák számára kiderülhet, mire és milyen körülmények között pályázhatnak az elkövetkező években. A KAP célja, hogy tisztességes megélhetést biztosítson a gazdálkodóknak, megszüntesse a város és vidék közötti, életszínvonalbeli és jövedelembeli különbségeket. Az RMDSZ az Európai Néppárt tagja, és a csoport célul tűzte ki a kisebb méretű családi gazdaságok és a fiatalok kivételes támogatását – emelte ki a képviselő.

A Vincze Loránt, Könczei Csaba és Magyari Loránd Bálint képviselők segítségével kiadott hasznos és hiánypótló pályázati és támogatáseligazító füzetben megtalálható az összes APIA-s támogatás, valamint az idéntől érvénybe lépő 27-féle vidékfejlesztési pályázat leírása. Ezeket a jelen levő gazdáknak az APIA és a megyei vidékfejlesztési hivatal (AFIR) szakemberei mutatták be részletesen.

Vincze Loránt az EU-s támogatásokat a székelyföldi gazdák számára hatalmas lehetőségnek nevezte. Hogy a Romániának járó 15,8 milliárd euróból minél több jusson közösségünkhöz, fontos, hogy az RMDSZ képviselői és szená­torai, a megyei és helyi tanácsok a gazdaszövetségekkel összefogva kiegészítsék a brüsszeli munkát – jelentette ki. Részletesen beszélt az unió agrárpolitikájáról, a vidékfejlesztési támogatások rendszeréről, az elfogadott irányelvekről, az uniós és hazai stratégiáról és a megszerezhető pénzekről. Mint hangsúlyozta, akiben megszületik a kellő elhatározás, annak kézzelfogható közelségben vannak ezek a források. Ehhez nyújt jelentős segítséget a magyar nyelven elkészített és most bemutatott kis füzet – tette hozzá –: tartalmazza azokat az információkat, amelyek szükségesek a sikeres pályázáshoz. Ha tüzetesen elolvassák, felmérhetik, tevékenységük hol és mennyiben illeszkedik a kért követelményekhez, esetlegesen mit kellene változtatniuk, hogy megfeleljenek a feltételeknek, milyen anyagi hátteret kell biztosítaniuk, hogy elképzeléseik megvalósulhassanak.

Incze Péter, Hecser László