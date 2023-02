Áradásokkal indít a tavasz

A hidrológusok szerint hétfőn 12 órától kedd délután 4 óráig nagy mennyiségű víz áradhat le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki, a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet többek közt az Olt folyó háromszéki szakaszán is. A hirtelen hóolvadásnak egyébként már áldozata is van, a megáradt Nyárádba esett és megfulladt hétfőn a Maros megyei Vármező környékén egy 45 éves férfi. Áradások okoztak gondokat Beszterce-Naszód megyében is, elöntött gazdaságokról, járhatatlanná vált utakról és hidakról, földcsuszamlásokról tájékoztattak a hírforrások, és tegnap a parajdi sóbányát is bezárták a látogatók előtt, miután talajvíz szivárgott be a régi tárnákba, és ennek hatására megnőtt a látogatható csarnokok levegőjének nedvességtartalma.