Kijevbe látogatott Joe Biden

Előre be nem jelentett látogatásra tegnap Kijevbe érkezett Joe Biden amerikai elnök – jelentették a hírügynökségek. Biden lengyelországi látogatása előtt érkezett az ukrán fővárosba, ahol most jár első alkalommal, amióta Oroszország egy évvel ezelőtt megtámadta Ukrajnát. Kijevi útját biztonsági okokból nem közölték előzetesen.

Az amerikai államfő látogatásakor az ukrán fővárosban megszólaltak a légiriadó szirénái, de orosz rakéta- vagy légicsapásokról nem érkezett jelentés.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról nyilatkozott, hogy a látogatás során a nagy hatótávolságú fegyverekről tárgyalnak.

Biden közölte, hogy Ukrajna további 500 millió dollár értékben kap katonai támogatást az Egyesült Államoktól. Az ügylet részleteit kedden ismertetik. Tudatta: a csomagban a HIMARS rakétatüzérségi eszközhöz való lőszer is szerepel. Beszélt arról is, hogy Washington hamarosan új szankciókat is bejelent Oroszországgal szemben. Leszögezte: az Egyesült Államok kiáll Ukrajna mellett ameddig kell.

„Közeledik az Ukrajna elleni brutális orosz invázió évfordulója, ezért ma Kijevben vagyok, hogy találkozzam Zelenszkij elnökkel, és megerősítsem az Ukrajna demokráciája, szuverenitása és területi integritása melletti rendíthetetlen elkötelezettségünket” – fogalmazott az amerikai elnök. Hozzátette: amikor Putyin közel egy évvel ezelőtt megindította invázióját, úgy gondolta, hogy Ukrajna gyenge, a Nyugat pedig megosztott. Azt hitte, hogy túlélhet minket. De nagyot tévedett. Kifejtette: „az elmúlt évben az Egyesült Államok az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig koalíciót hozott létre, hogy példátlan katonai, gazdasági és humanitárius támogatással segítsen megvédeni Ukrajnát”. Véleménye szerint ez a támogatás tartós lesz.

Az amerikai elnök Putyin bukott tervéről beszélt, véleménye szerint orosz kollégája elszámította magát az ukrajnai invázióval. „Arra számított, hogy nem tartunk össze. Biztosra vette, hogy a NATO-t nem tudjuk egységben tartani, és úgy gondolta, hogy nem tudunk másokat is Ukrajna oldalára állítani” – mondta Joe Biden egy kijevi sajtótájékoztatón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök oldalán. „Egyszerűen tévedett. És egy évvel később a bizonyíték itt van ebben a teremben, itt állunk együtt” – fűzte hozzá az amerikai elnök. Szerinte a világ legerősebb gazdaságai összefogtak, hogy „elvágják az orosz gazdaság éltető erejét”. Együtt 700 harckocsit és több ezer páncélozott járművet, ezer tüzérségi rendszert és több mint 2 millió darab tüzérségi lőszert, több mint 50 rakétarendszert, légvédelmi eszközöket gyűjtöttek össze Ukrajna számára – emelte ki.

A Volodimir Zelenszkijjel folytatott megbeszélések után a tervek szerint Joe Biden Lengyelországba utazik, ahol találkozik Andrzej Duda lengyel elnökkel.

Biden egy nappal Vlagyimir Putyin orosz elnök nagyszabású beszéde előtt érkezik Kijevbe. Putyin várhatóan Oroszország céljait ismerteti majd a tavaly február 24-én indított „különleges művelet” második évére.