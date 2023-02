Egyetlen épület számít földrengés által veszélyeztetettnek Sepsiszentgyörgyön, annak is csak egy része, és bár a megerősítési munkálatok régóta megkezdődtek, befejezésük nagyon bizonytalan – mondta el múlt heti sajtótájékoztatóján Antal Árpád polgármester.

A Domb utcai tízemeletes tömbházról, illetve ennek egyik, az 1990-es földrengés által megrongált lépcsőházáról van szó. Ennek a külső megerősítését hosszas halogatás után 2015-ben nagyjából elvégezték: „betonköpenyt” húztak a nyolcadik emeletig, ami az építészek szerint megakadályozza, hogy földrengés esetén összeomoljon az épület, ám ahhoz, hogy biztonságos legyen, a belső falakat is meg kellett volna erősíteni, ami a lakók kiköltöztetésével járt volna, itt pedig el is akadt a folytatás.

Antal Árpád elmondása szerint a lakók egy része el tudna költözni egy időre (bár ennek hossza bizonytalan, hiszen évekig is elhúzódhat egy ekkora munkálat), mások azonban nem tudnak (ezért is van szüksége az önkormányzatnak szükséglakásokra), és olyanok is vannak, főleg az idősebbek közül, akik egyáltalán nem akarják elhagyni otthonaikat. Az elöljáró szerint az lenne a legjobb, ha az egész tömbházat egyben kezelnék, például hőszigetelési szempontból, megerősíteni azonban csak az egyik lépcsőházat kell.

Más veszélyeztetett épület nincs a megyeszékhelyen, bár némelyiknek az állapota akkor fog kiderülni, amikor egy nagyobb földrengés lesz – tette hozzá a polgármester. Azt is elmondta: a vészforgatókönyvek megvannak, ő maga is több képzésen vett részt, hogy megtanulja, az esetleges katasztrófahelyzetekben milyen intézkedéseket kell hozni. Ilyen esetekben a megyei vészhelyzeti bizottság elnöke a prefektus, a települések szintjén pedig a polgármester.