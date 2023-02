Lakóházak gyulladtak meg

A megyei sürgősségi felügyelőség beszámolója szerint az első riasztás Bölönböl futott be, ahová a baróti és a közeli, földvári munkapontról is küldtek készenléti csapatokat, több mentőautót. A lángok az érintett épület egészére kiterjedtek, a tűzben pedig ketten is megsérültek. Az egyik áldozat arca és végtagjai is megégtek, őt a sepsiszentgyörgyi kórház sürgősségi osztályára szállították. A másik sérült csak kisebb égést szenvedett karján. Mivel visszautasította a kórházi ellátást, így a helyszínen lévő SMURD csapat biztosította számára az elsősegélyt. A felügyelőség beszámolója szerint a szerencsétlenséget vélhetően a fűtésrendszerből származó parázs okozta.

Éjfél előtt Bodzafordulón is tüzet jeleztek, ott egy lakóház gyulladt ki – a szakemberek szerint a lángok a kitakarítatlan kémény miatt csaptak fel. Hétfőre virradóra Szentkatolnán is tűz volt egy transzformátorállomásnál, a lángok a magas feszültségű vezetékek szigetelését károsították. A sürgősségi felügyelőség közölte, utóbbi két esetben senki sem sérült meg.