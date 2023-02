Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdőgazdálkodási minszter rövid telefonos bejelentkezése után Ráduly Róbert, a projekt bevezetésével megbízott miniszteri tanácsadó részletesen ismertette az elképzelést. Először is leszögezte, hogy a 2023. november 30-án élesben is beinduló rendszer működtetése korántsem kormányzati feladat, azt az érintett palackozók és forgalmazók szövetségeinek kell megvalósítaniuk az unió által meghatározott újrahasznosítási célok elérése érdekében. Így alakította meg három entitás – a sörkészítők és -palackozók, a hűsítőitalokat gyártók és palackozók, valamint a kereskedők szövetsége – a RetuRo részvénytársaságot, amelyhez később a szakminisztérium is csatlakozott. A sorrendben 30–30–20–20 százalékos résszel rendelkező tulajdonosok egy monopolhelyzetben lévő céget hoztak létre, amely lényegében a skandináv országokban alkalmazott módszer alapján működteti majd a rendszert. Ráduly Róbert szerint épp az a garancia a szakszerű működésre, hogy a különböző érdekek mentén szerveződött tulajdonosok érdekeltek annak igazságos, gördülékeny működtetésében.

A rendelkezés a 0,1–3 literes műanyag, üveg és fém kiszerelésben gyártott és forgalmazott bármilyen ital göngyölegére vonatkozik – ezeket lehet, illetve kell visszaváltani.

Első lépésben a felsorolt termékeket forgalmazó kisboltoktól a nagy­áruházakig, a gyártóktól a vendéglőkig február 28-ig mindenkinek kötelező regisztrálni a RetuRo Rt. honlapján. A tanácsos szerint ez egy 18–20 perces folyamat, amelyben minden egységet külön kell feltüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, 20–40 ezer lej közötti bírságra számíthatnak, sőt, többé nem gyárthatnak vagy árusíthatnak palackozott italokat. Ám a cél nem a bírságolás, hanem az, hogy az év során kiépíthető legyen és működőképessé váljon a rendszer – hangsúlyozta Ráduly Róbert, aki szerint majd élesben végeznek el egy sor finomhangolást, hiszen a rendszer összetettsége miatt minden kérdés még nem tisztázott.

A gyártók, forgalmazók alapvetően két módszerrel gyűjthetik be a tiszta, nem összenyomott, esetenként dugóval ellátott palackokat: erre a célra gyártott automaták segítségével vagy kézzel, speciális zsákokba elhelyezve.

A betétdíjat 50 baniban határozták meg, amit a fogyasztó a védjeggyel ellátott palackozott termékkel együtt fizet ki, beváltásnál pedig majd visszakapja az összeget. A kiürült palackokat minden egyes boltban be lehet majd váltani, függetlenül attól, hogy a terméket hol vásárolták meg.

Az átmeneti időszak egy évig tart, így 2024 végén már csak védjegyes göngyöleganyag forgalmazható, de addig megtörténik majd, hogy ugyanaz a termék két áron is szerepel. Arra mindenképpen a vásárlónak kell figyelnie, hogy a régi, védjegy nélküli palackok nem válthatók vissza.

Az érintett gyártók és forgalmazók természetesen szerződést kötnek a RetuRo Rt.-vel, várhatóan 30 napos elszámolási határidőre számíthatnak, kezelési díjként pedig minden egyes palack után 11 banit könyvelhetnek el.

Ráduly Róbert azt is elmondta, hogy mivel éves szinten az országban mintegy hatmilliárd, ebbe a kategóriába tartozó csomagolóanyagot forgalmaznak, várhatóan hárommilliárd lejes forgalomra lehet számítani.