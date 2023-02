Tisztújítás a kézdialmási RMDSZ-nél

A tisztújító közgyűlésen 46 küldött vett részt, egyhangúlag Móré Lászlót választották az RMDSZ kézdialmási szervezetének élére. A megbízatás négy évre szól, az elnök munkáját a következő négy évben az újonnan megszavazott választmány segíti.

Molnár István leköszönő elnök és községmenedzser beszámolt az elmúlt négy évben elvégzett munkálatokról, és a tervekről is beszélt. „A legjobb tudásunk szerint, a közösség érdekeit szem előtt tartva dolgoztunk, és éltünk minden olyan lehetőséggel, amely a község érdekeit szolgálja, legyen szó infrastrukturális beruházásról, közösségépítésről, hagyományőrzésről. Úgy gondolom, hogy Móré Lászlóban megvan az az elkötelezettség, amely feljogosítja arra a fontos szerepre, hogy a Kézdialmás községi RMDSZ-t vezesse. Sokat próbált ember, ehhez is megvan a kellő tapasztalata” – mondotta Molnár István, akinek a munkáját a küldöttgyűlésen Fejér László Ödön szenátor, az RMDSZ kézdiszéki szervezetének elnöke is értékelte, kiemelve azt, hogy neki is nagy szerepe volt a 2015-ben útjára indított Kézdi Tejszövetkezet létrehozásában.

Móré László 1995-től tölt be RMDSZ-es színekben önkormányzati képviselői tisztséget.