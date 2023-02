Elmarad Mátyás király kolozsvári szülőházának tervezett felújítása, miután az épület tulajdonosaként a Művészeti és Formatervezési Egyetem (UAD) elállt a korábbi megállapodástól. Kolozsvár legjelentősebb műemlék épületének felújítását a fejlesztési minisztérium vállalta, a tervet 2021 áprilisában jelentették be. Cseke Attila tárcavezető szerint ez nem valósulhat meg, mert a felsőoktatási intézmény visszalépett a projekttől.

A miniszter az Erdélyi Magyar Televízió (ETV) tegnap esti adásának meghívottjaként beszélt a terv megfenekléséről. Emlékeztetett arra, hogy Mátyás király szülőháza „egy adott kontextusban” a kolozsvári művészeti egyetemhez került, és a tulajdonossal együtt szerették volna felújítani. „Akkor volt erre hajlandóság, de ez a hajlandóság valamilyen okból megszűnt, így a művészeti egyetem visszalépett az ez irányú kéréstől” – mondta a televízió-műsorban Cseke Attila. Hozzátette: a szaktárca egyedül nem tud felújítani „egy más intézmény tulajdonában lévő épületet”, holott ha lenne rá igény, szívesen segítenének.

Oláh Emese kolozsvári alpolgármester a Maszolnak úgy nyilatkozott, hogy az egyetem és a szaktárca közötti tárgyalás a Kolozsváron született magyar uralkodó tiszteletére kialakítandó emlékszoba kapcsán torpant meg. Mint mondta, az önkormányzat közvetítői szerepet töltött be a két fél között, és amikor 2021-ben tudatták az egyetem rektorával, hogy ha kérvényezi, a fejlesztési minisztérium támogatja Mátyás király szülőházának teljes felújítását, nyitott volt az ötletre. Ám amikor megfogalmazták azon elvárásukat, hogy egy állandó emlékszobát hozzanak létre az épületben az uralkodó tiszteletére, a rektor „megtorpant”, és azzal hárított, hogy a döntést az egyetem szenátusának kell meghozni – mesélte a Maszolnak az RMDSZ-es elöljáró.

Oláh Emese elmondta: az egyetem a minisztériumnak elküldött hivatalos átiratban végül arra hivatkozva utasította el a felajánlott támogatást, hogy a felújítási munkálatok idejére nem tudják hová költöztetni az épületben működő szakokat. Az alpolgármester szerint „ez ebben a formában nem igaz”, mert az önkormányzat felajánlott helyiségeket oktatási célra az egyetemnek, ám az egyetem a távolságra hivatkozva elutasította az ajánlatot.

Eugen Savinescu rektort a sajtónak többszöri próbálkozásra sem sikerült telefonon elérni.

Mátyás király Kolozsvár belvárosában található szülőházának felújítása kapcsán évek óta folyik a huzavona. Szakemberek szerint a reneszánsz és gótikus jegyeket egyaránt magán viselő ingatlant statikailag is meg kell erősíteni, mert a legutóbbi nagyobb javítást 80 évvel ezelőtt, Kós Károly vezetésével végezték rajta.

A kolozsvári önkormányzat 2014-ben ingatlancserét is felajánlott az egyetemnek a város számára jelképes értékkel bíró ingatlanért cserébe, de a felsőoktatási intézmény vezetése azt is elutasította. Sokáig arra sem hajlott, hogy megnyissa a nagyközönség előtt az épületet; végül 2017 nyarán jelentette be, hogy számtalan kérésnek eleget téve a nyári időszakban, belépő ellenében engedélyezi a látogatást.

A Mátyás király szülőházaként számon tartott kolozsvári épület Gaal György helytörténész szerint két vagy három ingatlan összeépítéséből alakult ki, ebből a középső, gótikus stílusú egység állt már az uralkodó születésekor. Az ingatlan az 1440-es években Méhfi Jakab jómódú polgár és szőlősgazda tulajdonában volt. Szilágyi Erzsébet rendszerint nála szállt meg, ha Kolozsvárra látogatott, és 1443. február 23-án itt született meg a fia, Hunyadi Mátyás is.