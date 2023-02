Idei tervek a kézdivásárhelyi ipari parkokban

Az elmaradásokkal együtt a költségvetés 290 ezer lejre emelkedik – számolt be a kézdivásárhelyi tanács előtt Fejér Áron, a 2017-ben bejegyzett Kézdivásárhelyi Ipari Parkok Kft. vezetője. Kézdivásárhely önkormányzatának tulajdonában két ipari park található, az egyik a volt fakitermelő vállalat területén létesült, a 7,28 hektáros területet jelentős összegért vásárolta meg az önkormányzat a csődbe ment vállalkozástól, évekig fizették a banknak a törlesztőrészletet. A másik, 6,49 hektáros terület az egykori keményítőgyártól került át adományként a város vagyonába. Persze a nagylelkűség nem volt ok nélküli: a szentkatolnai út szomszédságában lévő parcellán voltak az üzem zagytározói, amiket semlegesíteni kellett. Mostanra már ebben az ipari parkban is működnek vállalkozások, ugyanakkor zöldmezős beruházások létesítésére is jelentős terület áll rendelkezésre. Érdeklődés lenne is, de a helyszínnek van egy nagy hiányossága: nincs bevezetve ide a földgáz. Korábban Bokor Tibor polgármester elmondta: egy gabonával foglalkozó magyarországi nagyvállalat érdeklődött, de visszaléptek, épp a gázvezeték hiánya miatt. Az elöljáró szerint a kézdivásárhelyi földgázhálózat bővítése során ezt a hiányosságot is orvosolnák.

A park vezetője idén 282 ezer lejes kiadással számol, ez az összeg tartalmazza a fizetéseket, a karbantartásra, illetve javításokra szánt összegeket, ezek anyagszükségletének fedezetét. „Ha a bérek normálisan befolynak, akkor nagyobb összeget tudunk elkölteni a fűnyírásra, a szennyvíz- és gázhálózat bővítésére, szennyvízszivattyúk vásárlására. Ezen kívül pénzt költünk különféle szolgáltatásokra, be kell fizetnünk a tagsági díjat az ipari parkok szövetségénél, a felsoroltak mintegy 23 ezer lejbe kerülnek” – magyarázta Fejér Áron, hozzátéve, hogy a fizetések idén 15 százalékkal nőttek, spórolni csak a banki költségek csökkentésével tudnak. A legjelentősebb kiadást az adók és illetékek kifizetése jelenti, ez a 140 ezer lej a költség-oldal mintegy felét teszi ki. Mindezek ellenére közel 7000 lejes profit megvalósításában reménykedik a cég ügyvezetője.

A két ipari parkban nagyon színes a jelen lévő vállalkozások palettája: működik itt mininyomda, kábelköteg- és matricagyártó műhely, autóalkatrész-felújító, műszaki ellenőrzést végző csarnok stb., az egyes számú ipari parkban kapott helyet a tejfeldolgozó üzem is, amely némi csúszással, de rövidesen beindul.