Tippek, hogy mindig friss ágyban pihenhess! /X/

A tiszta ágynemű nagyon fontos!

Ahhoz, hogy már az ágyba bújás is kellemes legyen, fontos, hogy az ágyneműt is tisztán tartsuk. Ám sajnos nem is olyan egyszerű a dolog, kiváltképp a téli időszakban, amikor eleve nagyobb gondot okoz a mosás és szárítás, még a ruhadarabok esetében is. A Márkabolt.hu hőszivattyús kondenzációs szárítógépeivel mindezt könnyedén abszolválhatjuk.

Miért akkora gond a ruhák szárítása télen?

A modern otthonokra különösen jellemző, hogy magasabb páratartalommal küzdenek a téli időszakban. Az energiatakarékosság jegyében az otthonok nagy részében kiváló szigetelő megoldásokat alkalmazunk, többek között többrétegű, nagyon jól szigetelő műanyag ablakokat is. Ennek következtében azonban a beltéri levegő is kevésbé cserélődik.

A megoldás az, hogy gyakrabban kell szellőztetni, valamint különös gonddal odafigyelni azokra a tevékenységekre, amelyek magasabb párát eredményeznek a lakásban. Ilyen többek között a zuhanyzás vagy egy habfürdőzés, a főzés, valamint a kimosott ruhák száradása is.

Az egyik lehetőség, hogy az utóbbit csökkentjük, azaz mivel nem tudjuk az erkélyen vagy a kertben megvalósítani a szárítást, ezért energiatakarékos szárítógépet választunk erre az időszakra. Ebben az esetben ráadásul az sem fog problémát jelenteni, hogy nagyobb takarókat vagy ágyneműket is ugyanolyan gyakran mosunk, ahogy egyébként szoktunk. A tiszta, friss ágy pedig pihenésünk záloga.

Allergiások, asztmások számára nélkülözhetetlen!

A gyakori ágyneműmosással elkerülhetjük azt is, hogy az itt felgyűlő, ám szemmel nem látható poratkák, illetve pollenek kedvezőtlen hatással legyenek azon szeretteink egészségére, akik allergiában vagy asztmában szenvednek. Rájuk különösen igaz az, hogy gyakran mosott ágyneműben kell álomra hajtaniuk a fejüket.

Amellett, hogy ez mindenki számára rendkívül fontos, a kisgyermekek esetén még kiemeltebb feladat erre gondot viselni. Továbbá ha kis kedvenceinkkel élünk együtt, akik bizony hullajtják a bundájukat, még nagyobb jelentőséget kap ez a kérdés is. Még akkor is, ha nem alszunk velük egy ágyban, a szőr óhatatlanul az ágyba is bekerülhet, ami miatt gyakoribb mosásra lesz szükség.

Ha mindennek meg szeretnénk felelni, de közben a túl sok párát is el szeretnénk kerülni, s vele együtt a penész megjelenését az otthonunkban, akkor a szárítógép lesz a lehető legjobb választás. Rendszeres használatával tisztább otthonunk lehet nemcsak nyáron, hanem télen is. Vigyázzunk szeretteinkre, és élvezzük a nyugodt alvás örömeit a tiszta környezetben! (X)