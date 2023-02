Kommandó jövője a turizmusban rejlik

A Kommandó Camp rendezvénytermében tartotta kedd délután tisztújító közgyűlését Kommandó község RMDSZ-szervezete, amelyen a szövetség megyei és széki vezetői mellett jelen voltak Barátos, Kovászna és Zabola RMDSZ-színekben megválasztott polgármesterei és alpolgármesterei is.

A közgyűlés résztvevőit Kiss József széki elnök, volt zágoni polgármester köszöntötte, aki úgy értékelte, hogy „jó kezekben van az orbaiszéki települések közigazgatása”.

Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke felszólalásában elmondta: ,,A legfrissebb népszámlálási eredmények szerint Kommandó a megye legkisebb települése lett. Eddig Dálnok volt a megye legkisebb lélekszámú települése. Sajnos nem csak Háromszéken fogyunk, hanem az egész országban. Kovászna és Hargita megyében a magyarság lélekszáma 5–6 százalékkal csökkent, a Hunyad megyei szórványban viszont 25 százalékkal. A kis és távoli vidéki településekről egyre többen költöznek nagyobb községekbe vagy városokba, és főként fiatalok, ez Kommandóra is igaz. Úgy tudunk ezekkel a trendekkel szembefordulni, hogy a falvakon lakó emberek életminőségét javítjuk, valamint a jövő generációjába, az oktatási intézményekbe fektetünk. Ez pedig nekünk, közéleti vezetőknek a felelősségünk és feladatunk. Az elmúlt tíz évben számos nagyobb fejlesztést vittünk végbe Kommandón. Szerencsétlen eset volt öt évvel ezelőtt az iskolaégés, de sikerült teljesen új iskolát és óvodát építenünk és folyamatosan támogatjuk az egyházakat.”

A turizmussal kapcsolatosan Tamás Sándor kifejtette: „Higgyék el, ha valaki ide jön idegenből, nem pacallevest vagy miccset enni jön, hanem valami olyant szeretne, amit máshol nem kínálnak neki. Ezért hasznos lenne nagyobb hangsúlyt fektetni a helyi jellegzetességekre”. A területi szervezet elnöke a kommandói RMDSZ Nőszervezetének megalapítására kérte fel Kádár Katót, a helyi tanács tagját, hogy „egy nyitott és lendületes csapat által egy aktívabb közösséghez járuljanak hozzá”.

Kocsis Béla, Kommandó polgármestere beszámolt az elmúlt négy esztendőben végzett közigazgatási munkáról és ismertette jövőbeli terveit. Mint mondta, az elmúlt években rengeteg megvalósítást vittek véghez. A településen kiépítették az ivóvízhálózatot, amelynek hossza 6 kilométer, ehhez 5 hegyi forrás vizét fogták be egy 400 köbméteres víztároló tartályba, a falu különböző pontjain tűzcsapokat szereltek, a hálózatot automatikus szivattyúrendszer táplálja. Újjáépítették a 2017-ben leégett iskolát, amelyben interaktív táblákkal ellátott osztálytermeket és egy sporttermet is kialakítottak, a falu új egészségügyi központtal gazdagodott, ahol helyet kapott a családorvosi és fogorvosi rendelő, a gyógyszertár és az otthoni beteggondozó szolgálat. A Nagy Bászka-patak felett a régi fahíd helyébe új betonhidat építettek, térfigyelő kamerákat szereltek, a közvilágítást LED-es világítótestekkel korszerűsítették. A jövő tervei között szerepel a csatornahálózat bővítése, energiahatékony házak építése fiataloknak, járdák, sáncok rendbetétele. „Kommandó jövője a turizmusban rejlik. Egyre nagyobb az érdeklődés a turizmus iránt, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk az idegenforgalomra, megépítjük a kisvasutat, amely kistérségünk mágnese és vonzóereje is lesz” – hangsúlyozta a polgármester.

Opra Béni János alpolgármester, az RMDSZ községi szervezetének elnöke beszámolt arról, hogy a helyi szervezet minden évben támogatta a kulturális rendezvényeket, a március 15-i és augusztus 20-i megemlékezéseket, hogy a közösség méltó módon ünnepelhessen. „Fontosak számunkra fiataljaink, minden évben díjazzuk a legjobb tanulókat, a gyerekeknek karácsonykor ajándékcsomagot osztunk, valamint támogatjuk az ifjúsági szervezet megalakulását is. Folytatjuk az eddigi programjainkat, a jövőben szeretnénk megerősíteni és lendületet adni az új terveknek.”

A beszámolók után a közgyűlés elfogadta a helyi szervezet alapszabályzatát, valamint megválasztották az egyeztető tanács, a fegyelmi és etikai bizottság tagjait. A jelen levő 32 küldött újra Opra Béni János alpolgármestert bízta meg a szervezet vezetésével. Az elöljáró munkáját a következő négy évben az újonnan megszavazott választmány segíti.