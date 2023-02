Felújítják a sepsibükszádi iskolát

A tanintézmény felújításáról Bács Márton Csaba polgármester számolt be lapunknak. Elmondta, most készülnek a szükséges műszaki tervek, s azt reméli, már idén nekiláthatnak a munkának, melyre a megvalósíthatósági tanulmány szerint két év áll rendelkezésre.

Az átfogó felújítás során az épületet fedő cserepeket lecserélik, ahol szükséges, kijavítják a faszerkezetet is, szigetelik a mennyezetet, valamint az épület külső falait. Emellett a külső falakon található összes nyílászárót újra cserélik. Megújul a fűtésrendszer is, korszerű kazánt szerelnek be és a kazánházat is átalakítják – sorolta a községvezető. Megjegyezte, a finanszírozás révén lehetőség adódik arra is, hogy a tanintézményt felszereljék 16 napelemmel, ezek biztosítják majd a működéshez szükséges elektromos energiát.

A mintegy 140 gyermek oktatását biztosító iskola igazgatója, Boér Rozália úgy fogalmazott, öröm számukra, hogy az óvoda felújítása után immár a község iskolája is megújulhat. Elmondta, régi épületről van szó, melynek falai vastagok, a termek is magasak, így igen sok fát használnak el évente az ingatlan kifűtésére, ezért tartja jónak, hogy új fűtésrendszert telepítenek. Az épület tetején már több évtizede dolgoztak, így jól jön a felújítás – fűzte hozzá. Azt is hangsúlyozta, az iskola és az önkormányzat kapcsolata nagyon jó, támogatják a működésüket, felszereltségüket interaktív táblákkal, új bútorokkal bővítették.