Kortárs szerzők a könyvtárban

Marosvásárhely, Székelyudvarhely és Csíkszereda után, Brassó előtt Sepsiszentgyörgyön is megállt egy magyarországi és vajdasági szerzőkből álló írókaraván, hogy egy kicsit az irodalomról, már elkészült és most készülő könyveikről beszélgessenek az érdeklődőkkel.

Az alkalmat a magyar széppróza napja – Jókai Mór születésnapja – szolgáltatta, a helyet a Bod Péter Megyei Könyvtár biztosította, az utat a Petőfi Kulturális Ügynökség Kárpát-medencei Programigazgatósága szervezte. A jelenlevőket házigazdai minőségében Szonda Szabolcs könyvtárigazgató köszöntötte, az ügynökség munkáját a fóti Luzsicza István ismertette; ő vezette a beszélgetést is.

A Budapesten élő, de parajdi házzal is rendelkező Szöllősi Mátyást – aki sportolóból lett író és díjazott fényképész – a portréból kibontakozó történetek és ezek háttere foglalkoztatja, de úgy véli, hogy jó lenne végre egy sportregényt is írni (a következő könyve még nem az); a szabadkai Sándor Zoltán újságíró és műfordító is, és igen érdekes, ugyanakkor elgondolkoztató élményeket osztott meg egy olyan környezet változásairól, ahol a két világháború és a szocializmus után a kilencvenes években még egy háború is lezajlott, aminek hatása ma még nagyon eleven, neki is több könyvében visszaköszön.

A mérnök-közgazdászból 50 éves kora után íróvá vált, Dunakeszin élő Oberczián Gézát leginkább az idő múlása izgatja, ennek hogyanja, a múlt és a jelen egybeesése, a jelen örökkévalósága – mert mindig a jelenben élünk, még amikor a múltra vagy a jövőre gondolunk is –, és ennek veszélye; mindezt az elméleti fizika felől és gyakorlatiasan is megközelíti, ellátogatott például egy szemétégetőre, hogy megértse, miként válik három nap alatt nem létezővé egy csomagolás, illetve elbeszélgetett egy valódi rendőrségi nyomozóval is, aminek következtében egész sokat kellett újraírnia a készülő könyvéből, mert a valóság más, mint amit az amerikai filmek mutatnak...

Végül mindhárom szerző felolvasott egy-egy rövid részletet saját írásaiból, az est dedikálással és kötetlen beszélgetéssel zárult.