A program: 8 órakor gyülekező a község központjában; 9 órakor farsangi felvonulás; 16.30-kor farsangtemetés; 20 órától hajnalig farsangi bál a helyi kultúrotthonban, ahol a Fortuna együttes húzza a talpalávalót.

Kiállítás

KOVÁSZNA. A Kádár László Képtárban ma 17 órakor Czilli Aranka magyartanár, költő megnyitja Ana Călugăru festőművész Árnyalatok című egyéni tárlatát. Fellép a kovásznai művelődési ház Neogitár-alfa együttese (felkészítő: Kurta Béla ny. zenetanár).

SEPSISZENTGYÖRGY. Az unitárius egyház József Lajos Konferenciatermében február 26-án, vasárnap 12 órától dr. Péter Sándor magyar nyelv- és irodalomtanár megnyitja a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetsége tagjainak közös, Petőfi 200 című képzőművészeti kiállítását. Az alkotásokat Petőfi Sándor versei ihlették. Közreműködik: Tánczos András informatikus mérnök, aki Petőfi-verseket szaval.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától a Háromszék Tánc­stúdióban a Morix 508 című előadást játssza. Rendező-koreográfus: Simona Deaconescu.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház ma 19 órától a TAM-teremben Elise Wilk: Dispariții című darabját játssza Cristian Ban rendezésében.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) bemutató előadást tart. Pintér Béla Gyévuska című színművét Hegymegi Máté rendezi. A következő elő­adásra 26-án, vasárnap 18 órától kerül sor.

Képernyő

ERDÉLY TV. Az orosz–ukrán háború kitörésének első évfordulóján kerekasztal-beszélgetést szervez az Erdély TV és a Sapientia EMTE a marosvásárhelyi IncubCenterrel együttműködve, a tévécsatorna emellett különkiadású műsorral is jelentkezik ma 18 órától. Az Egy éve a világháború küszöbén című kerekasztal-beszélgetés meghívottjai Robert C. Castel és Tálas Péter biztonságpolitikai szakértők, valamint Szenkovics Dezső, a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának dékánja. A 24 plusz című műsor követői összefoglaló elemzést kapnak az orosz–ukrán háború 12 hónapjáról, arról, hogyan jutottunk el az első rakétatámadásokig, és hogyan alakították át az események a térség biztonság- és gazdaságpolitikáját.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Ma 18 órától az 1×1 Királyfi című zenés mesejátékot játssza a Cimborák Bábszínház Sepsiszentgyörgyön a stúdióteremben. A Dávid Péter rendezte elő­adást ötéves kortól ajánlják. Jegyeket foglalni, az elő­adással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as

telefonszámon, Csüdöm Eszternél lehet.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. Sepsiszentkirályban a kultúr­házban február 26-ig naponta 18 órától ökumenikus imahetet tartanak.

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A Dia­kónia Keresztyén Alapítvány szervezésében Alzheimer kávézó ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi vártemplom gyülekezeti termében. Téma: Lásd az embert a beteg mögött! Házigazdák: Vetró B. Enikő és Tamás Katalin.

NAGYBÖJTI VIRRASZTÁS. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánia altemplomában a nagyböjt folyamán minden péntek este tíz órától virrasztást tartanak, mely a reggel fél hétkor kezdődő hálaadó szentmisével ér véget. Várják, hogy minél többen kapcsolódjanak bele a közös imába. A Mária Rádió csak az első pénteki és a nagypénteki virrasztásokat közvetíti élő adásban, a többi az eletalelekben.ro honlapon követhető.

DIGITÁLIS CSALÁD. Szombaton 10 órától Digitális család címmel műhelyfoglalkozást tartanak a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánián azon szülők és pedagógusok számára, akik szeretnék bölcsen vezetni, nevelni gyerekeiket a digitális eszközök használatában. A Lázár Csilla és Balázs Brigitta által vezetett műhelymunkára az irodában vagy a krisztuskiraly@

yahoo.com email-címen kell feliratkozni.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 11 órától Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 16.45-től A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (magyarul beszélő), 18 órától Ramón (román akcióvígjáték), 19 órától A sziget szellemei (magyar feliratos), 19.45-től Titanic: 25. évforduló (román feliratos), 21 órától Fortune hadművelet: A nagy átverés (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Pil – A neveletlen királylány (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 16 órától Asterix és Obelix: A Középső Birodalom (román feliratos), 16.15-től Avatar 2. – A víz útja (magyarul beszélő), 18.15-től A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (román feliratos), 19.45-től Titanic: 25. évforduló (magyarul beszélő), 20.30-tól Szörnyetegek (román feliratos); vasárnap: 11 órától Dumbó (magyarul beszélő) és 15.45-től Dumbó (románul beszélő), 16.45-től A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (magyarul beszélő), 17 órától Avatar 2. – A víz útja (román fel­iratos), 19 órától Magic Mike utolsó tánca (román feliratos), 20.30-tól Isten bocsássa meg nekünk (román feliratos), 21 órától Eltűnt (román feliratos).

Dani Kinga Emlékverseny

A sepsiszentgyörgyi Alpin Sport Egyesület február 26-án, vasárnap Sugásfürdőn megszervezi a nyolcadik Dani Kinga Emlékversenyt. A sízők 8.30 órától iratkozhatnak, a megmérettetés 10 órakor kezdődik. Nevezési díj 10 lej gyermekeknek, 15 lej felnőtteknek.

Vetített képes előadás a sörről

Az Ez sör! A sernevelőtől a sörgyárig című vándorkiállítás hamarosan továbbutazik Sepsiszentgyörgyről. A tárlat záróeseményeként február 28-án, kedden 17 órától Váry-Syl­vester Péter harmadéves történészhallgató tart vetített képes előadást Wellenreitertől Lucretiáig: Kóstoló a háromszéki sörfőzés történetéből címmel, amelyben a téma háromszéki vonatkozásait mutatja be a 19. századtól napjainkig. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem harmadéves hallgatója, aki államvizsgatémájául is a háromszéki sörfőzés történetét választotta, a békeidőbeli gazdag sörkultúra világháborúk közötti hanyatlásáról, majd a kommunizmus évei alatti teljes megszűnéséről, illetve a rendszerváltás utáni törekvésekről, valamint napjaink kézművessör-forradalmáról és annak jövőjéről is beszél a Lábas Ház emeleti kiállítóterében. A belépés ingyenes.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (Sugás Áruház, telefon: 0367 802 977) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Szombaton és vasárnap napközben a Sepsi Value Centre-ben és a Kauflandban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig (vasárnap zárva) a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Gyermekfogászati ügyeletet a hét minden napján a Lázár Mihály utca 3. szám alatti Sepsi Centrum Dentalnál tartanak (telefon: 0740 092 561).