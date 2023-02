Igen emlékezetes volt az első tavaszi látogatás, amikor egy hét alatt három helyen 26 juhot pusztított el a medve, de az utolsó, szeptemberi medvetámadásnak is szintén haszonállat, egy borjú látta kárát – sorolta az elöljáró. Álláspontja szerint jó a 81-es sürgősségi rendelet, mely szerint a nagyvadak okozta károk, támadások esetén össze kell hívni azt a bizottságot, a helyi akciócsoportot, mely ilyen esetekben döntést hoz, bár időigényes és fáradságos a beavatkozás, gyakran éjjel kell a medve után menni az erdőbe – tette hozzá. Sokat segítenek a medvés helyzetek kezelésében a helyi vadászegyesület tagjai, de a körzeti állatorvos, Szász István Endre is – mutatott rá.

Ami az áthelyezéseket illeti, a polgármester elmondta: ez is sok tennivalóval jár, hiszen a medvét nem csupán be kell fogni, de el kell altatni, majd fülszámozni is, és csak ezt követően lehet elvinni a településtől arra a legtávolabbi pontra, ahová még ki tudnak menni autóval. Az országban működő medvés központokat hiába is keresnék, telítettek, nem fogadnak újabb egyedeket – tette hozzá. Példaként hozta fel, hogy fényes nappal az iskola közelében, a szántóföldön bukkant fel bocsos anyamedve, ilyen helyzetekben pedig azonnal lépni kell. Úgy véli, ezek a medvék már a település közelében születtek, ahogy utódaik is, így számukra ez az ismerős közeg, ahová gyakran bejárnak.

Bács Márton Csaba szerint a helyiek jelentik a vadkárokat, a múlt évben tíz, tavalyelőtt pedig 26 kártérítés-igénylési iratcsomót állítottak össze, s az emberek nagyjából meg is kapták a megítélt kárpótlást.