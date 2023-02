Berekméri Katalin színművészt nevezték ki a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház művészeti igazgatójává, aki szeptember óta ideiglenesen töltötte be ezt a tisztséget – közölte pénteken az erdélyi teátrum.

A közlemény szerint Pál D. Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház megbízott vezérigazgatója a társulat pénteki gyűlésén jelentette be Berekméri Katalin kinevezését. Pál D. Attila elmondta, hogy másokat is felkért erre a feladatra, így Bocsárdi Lászlót és Fehér Balázs Benőt, akik nem vállalták, de szakmai tanácsaikra továbbra is számíthatnak.

Az igazgató közölte, hogy az idei évadban még lesz egy bemutató előadás, Keresztes Attila a János királyt állítja színpadra. Hozzátette: előkészítették a következő évadot, így szerződtek Radu Afrim és Sebestyén Aba rendezőkkel, akik marosvásárhelyi szerzők műveit fogják színpadra állítani.

Berekméri Katalin elsősorban azt hangsúlyozta, hogy közösséget szolgáló szakmai kihívást lát Erdély egyik jelentős színházi társulatának művészeti igazgatásában, ami egyrészt lehetőség, ugyanakkor olyan kihívás, ami fejlődésre ösztönzi. Jelezte: szakmai tekintéllyel felvértezett értékes rendezők megszólítása mellett tehetséges újoncokat is meghívnak, mivel a színház folyamatos változásban lévő művészeti ágazat, ezért nyitottaknak kell lenniük a kortárs alkotói szellem előtt.

Berekméri Katalin 2001-ben végzett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színművészet szakán, 2003-tól a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának tagja.