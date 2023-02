Előző írásunk

Nem hiszem, hogy sokan lennének olyanok, akik ne tették volna fel magukban a kérdéseket: „Mi lett volna, ha ezt most kimondom?”, vagy: „Mi lett volna, ha ezt most inkább magamban tartom?” Bármilyen nehéz elhinnünk, a véleménynyilvánításnak lehet pozitív, illetve negatív hozadéka is. Hogy is van ez?