Ebben a megbolondult világban nincs szebb annál, minthogy barátainkkal, ismerőseinkkel találkozhassunk, olyan időket élünk, amikor örülhetünk, ha rendezvényeket szervezhetünk, a városnapokat pedig nem árnyékolhatja be semmi, ez a mi ünnepünk – nyomatékosította Antal Árpád az Isabella Boutique Hotelben tartott tájékoztatón. Sepsiszentgyörgy polgármestere rámutatott, az idei rendezvény kiemelt hangsúlyt fektet a helyi értékekre, művészekre, annak ellenére, hogy az önkormányzat kevesebb pénzt szán az eseményre, hiszen számos beruházáshoz kell az önrészt biztosítaniuk.

Az idei városnapok tervezése már tavaly ősszel megkezdődött, a szervezők pedig igyekeztek visszahozni a közönség-kedvenc, sikeres programokat, arra törekedtek, hogy erősítsék a helyi alkotói jelenlétet, emiatt is nosztalgiakiadás az idei Szent György Napok – fejtette ki Knop Ildikó. Jelezte, ugyan a kulturális hét rövidebb lesz, de programok, intenzitás, minőségi szórakozás kínálata tekintetében gazdagnak ígérkezik.

A főszervező elmondta, a nyitó hangversenyt idén a Sepsi Arénában tartják, a nagyszabású koncerten Giuseppe Verdi Requiem-jét hallhatja majd a közönség helyi és erdélyi művészek, muzsikusok, kórusok, valamint a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanulóinak közreműködésével. Igyekeznek be­váltani a 2020-as városnapokra beígért, de a járvány miatt elmaradt programokat is: ugyancsak az Arénában látható majd a Recirquel újcirkuszi társulat nagy attrakciónak számító előadása, és Sepsiszentgyörgyön koncertezik mások mellett az Ossian (HU), a Waldeck (AT) és a The Motans (RO) is – sorolta Knop Ildikó. Elmondta továbbá, hogy az előző évek civil összefogásának eredményeként megvalósuló Szent György Napi Gyermekváros idén is működik majd, a szervezők legkevesebb ezer gyermeklátogatóra számítanak az Erzsébet parkban kialakított helyszíneken. A közösségi színpadra már várják a programjavaslatokat és a kézműves-vásárra is lehet még jelentkezni.

A fiatalokat ezúttal is az egykori dohánygyár udvarán és épületeiben várják programokkal, az egykori ifjúsági udvar helyett idéntől azonban Az Ifjúság Bázisa (The Base – Baza Tinerilor) néven működik majd, és így kell keresni a közösségi média felületein is – vázolta Vargha Fruzsin alpolgármester. Jelezte azt is, hogy a programkínálaton megújult szervezőcsapat dolgozik, és figyeltek arra, hogy a fellépők közt kiemelt hangsúlyt kapjanak a helyi ifjúsági zenekarok. A zenei programok mellett szakmai előadásokkal is készülnek, meghívottjaik nem kizárólag a fiatalokhoz, minden korosztályhoz szólnak – mutatott rá.

A sajtótájékoztatón elhangzott ugyanakkor, hogy a korábbi kiadásokhoz híven idén ismét tűzijáték zárja a városnapokat, és tombolát is szerveznek, melyre várják a helyi cégek felajánlásait.