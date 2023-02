A tárlat záróeseményeként ma 17 órától Váry-Sylvester Péter harmadéves történészhallgató tart vetített képes előadást Wellenreitertől Lucretiáig: Kóstoló a háromszéki sörfőzés történetéből címmel, amelyben a téma háromszéki vonatkozásait mutatja be a 19. századtól napjainkig.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem harmadéves hallgatója, aki államvizsgája témájául is a háromszéki sörfőzés történetét választotta, a békeidőbeli gazdag sörkultúra világháborúk közötti hanyatlásáról, majd a kommunizmus évei alatti teljes megszűnéséről, illetve a rendszerváltás utáni törekvésekről, valamint napjaink kézművessör-forradalmáról és annak jövőjéről is fog beszélni. Az ingyenes eseményre a Lábas Ház emeleti kiállítóterében kerül sor.

Nyílt nap a Csíki negyedben

Sepsiszentgyörgyön a Csíki negyedi Közösségi Szolgáltató Központban (Otthon sétány, 34-es tömbház, földszint) ma nyílt napot tartanak. A részletes program: 12–14 és 16–17 óráig interaktív családi kiállítás a központ életéről, 15–16 óráig román nyelvű gyermekfoglalkozás: Cufărul cu poveşti – Ioana Alexandrina Costea, 17–18 óráig Kőleves – a Kőszínház független társulás zenés játéka.

Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház ma 19 órától a TAM-teremben Privitor című előadását játssza. Rendező: Andrei Gavriliu.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház március 1-jén, szerdán és 2-án, csütörtökön 19 órától a kamarateremben Ivan Viripajev: Oxigén előadását játssza Pálffy Tibor rendezésében. Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

Tánc

KÉZDIVÁSÁRHELY. Madách Imre nyomán készült Tragédia című előadását ma 19 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében játssza a Háromszék Táncegyüttes. Zeneszerző, rendező-koreográfus: Könczei Árpád (Harangozó-díjas). Jegyár: 20 lej. Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott.

Zene

TAVASZKÖSZÖNTŐ KAMARAZENE. Március 1-jén, szerdán 19 órától rendkívüli kamarazene-koncert lesz az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. sz.). Fellépnek: Nicholas Lupu (bariton) és George Rizea (zongora). A koncertet a két művész a zeneszerető hölyeknek dedikálja. Műsoron: Franz Schubert és Robert Schumann liedjei. Egy jegy ára 20 lej.

ÜNNEPI HANGVERSENY. Közismert zeneművek különleges hangzásvilágú feldolgozásával várja a Classical Singers Symphonic együttes az érdeklődő közönséget március 15-én 19 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházba. A koncertre a március 15-i ünnepi rendezvénysorozat részeként kerül sor. A Classical Singers énekegyüttes tagjai: Sebestyén-Lázár Enikő (drámai szoprán), Babos Margit (lírai szoprán), Oláh-Badi Alpár (tenor), Barabás Lajos Zsolt (tenor), Kőmíves Bokor Zsuzsa (zongora), Opra Fruzsina Kitti (spinto szoprán, meghívott énekes). A zenekar tagjai: Lőfi Gellért, Piroska Zoltán, Ferencz Silvia, Molnár Anita, Barabás Bálint (hegedű), Gábor Szabolcs, Kádár János Balázs (klarinét), Máthé Izabella (fuvola), Dobra Beáta (oboa), Szász Helga Gabriella (fagott), Simon Gellért, Bardocz Mihai Pavel (nagybőgő), Bartha Botond (ütőhangszerek). Hangszerelés, karmester: Opra Balázs József. Az ünnepi hangversenyre jegyeket 30, illetve kedvezményesen 15 lejért a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám), valamint az eventim.ro oldalon lehet vásárolni.

Felolvasómaraton Kézdivásárhelyen

A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban ma 10 és 17 óra között olvasómaratonra kerül sor, csatlakozva ezzel a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár szervezésében 15. alkalommal megrendezett nemzetközi felolvasómaratonhoz, amely idén Babits Mihály (1883–1941) műveire alapoz. A csoportok a 0787 796 475-ös telefonszámon vagy személyesen a könyvtárban jelentkezhetnek.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe.

NE FÉLJ! VAN GYÓGYULÁS. A Gyulafehérvári Caritas Ki-Út programja, a Segítőnővérek közössége és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat lelkigyakorlatot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak március 9-én 18 órától március 12-én 13 óráig Székelyudvarhelyen a Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban. Érdeklődni és jelentkezni Kedves Ritánál lehet március 3-áig a 0753 193 665-ös telefonszámon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.15-től Dumbó (magyarul beszélő), 17.30-tól Avatar 2. – A víz útja (magyarul beszélő), 18 órától A titokzatos nő (román feliratos), 20.30-tól A rendszer (román feliratos), 21 órától Eltűnt (román feliratos).

Tortoma Önképzőkör

A baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében ma 19 órától Szokotra szigete – Édenkert vagy egy másik bolygó? címmel dr. Fodor István (Csíkszereda) tart vetített képes úti beszámolót. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (Sugás Áruház, telefon: 0367 802 977) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) patika a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Gyermekfogászati ügyeletet a hét minden napján a Lázár Mihály utca 3. szám alatti Sepsi Centrum Dentalnál tartanak (telefon: 0740 092 561).

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

AUTÓBUSZ MAROSVÁSÁRHELYRE. A Székely Nemzeti Tanács autóbuszt indít március 10-én, pénteken Marosvásárhelyre azok számára, akik részt vennének a Székely Szabadság Napja rendezvényein. A különjárat díjmentesen vehető igénybe, jelentkezni lehet Gazda Zoltánnál (Sepsiszentgyörgy, 0744 482 417), Kónya Zitánál (Kézdivásárhely, 0722 773 589), Ferencz Botondnál (Kovászna, 0726 187 753) és Ambrus Lászlónál (Uzon, 0752 208 117) vagy a Székely Nemzeti Tanács székházában naponta 9–13 óráig