A 2023 és 2027 közötti időszakban 27 területen lehet majd pályázni. Ebben az évben nem indítják el az összes pályázatot, a most megjelentetett ütemterv szerint 15 területen lehet majd pályázni, a nyár közepétől. Az ütemterv a következő (sorban az intézkedés száma, címe, a várható kiírási időpont és a pályázható összeg):

DR25 – Öntözőrendszerek korszerűsítése – június, 400 millió euró

DR26 – Helyi öntözőrendszerek létesítése – június, 102,4 millió euró

DR30 – Fiatal gazdák vidéken történő megtelepedésének támogatása – június, 250,7 millió euró

DR37 – Ismeretátadás támogatása – június, 1,8 millió euró

DR20 – Beruházások az állattenyésztés területén – július, 224,6 millió euró

DR22 – Beruházások a mezőgazdasági termékek eladásra való előkészítése, raktározása és feldolgozása terén – július, 210 millió euró

DR36 – Leader-program – július, 500 millió euró

DR27 – Mezei utak létesítése és korszerűsítése – július, 100 millió euró

DR28 – Községi utak létesítése és korszerűsítése – július, 200,99 millió euró

DR15 – Beruházások a gyümölcstermesztésben – augusztus, 151,4 millió euró

DR13 – Gépvásárlás a növénytermesztésben – október, 100 millió euró

DR38 – Üzleti tanácsadás mezőgazdász vállalkozók számára – október, 700 ezer euró

DR21 – Beruházások az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezésében – október, 10 millió euró

DR14 – Kis gazdaságok beruházásai – november, 108 millió euró

DR16 – Beruházások a zöldség- és burgonyatermesztés terén – november, 151,4 millió euró.

A hivatal tájékoztatása szerint ebben az évben a fenti intézkedésekre lehet majd pályázni, a kiírások időpontja remélhetőleg nem fog változni. Az AFIR és a mezőgazdasági minisztérium szakemberei már dolgoznak a pályázati kiírások szabályain, a pályázati tájékoztatók tervezetét pedig hamarosan közvitára is bocsátják.

A megyei vidékfejlesztési szakemberek még nem tudják, hogy egy-egy kiírás folytonos lesz-e, amíg a pályázható pénz teljesen elfogy, vagy az intézkedésre szánt összeget több évre (többszöri kiírásra) osztják majd fel. Annak, aki pályázni szeretne, mindenképp azt javasolják, hogy már az idei kiírásra készüljön fel, a sikert tekintve ez a legbiztosabb stratégia.

A vidékfejlesztési szakemberek felhívják az érdekeltek figyelmét, hogy csak az a kisgazda kaphat támogatást a DR14 keretében (Kis gazdaságok beruházásai), aki igazolni tudja, hogy gazdasága 4000 és 12 000 euró közötti SO-értékkel bír. A fiatal gazdák vidéken történő megtelepedésének támogatásánál (DR30) ez az érték legkevesebb 12 000 SO kell hogy legyen, hegyvidéken viszont elég a 8000 euró SO. Köztudottan minden egyes kultúrának (hektáronként) és minden egyes állatfajnak (fejenként) megfelel egy bizonyos SO-érték, így a pályázni óhajtó maga is össze tudja adni a kultúrák, illetve állatok SO-értékét, és így kiszámíthatja, hogy pályázhat-e. Ha valaki például gyümölcsöst szeretne létesíteni, akkor legkevesebb 1,8 hektárnyi területben kell gondolkodnia. A növénytermesztést illető gépvásárlásnál (DR13) és az állattenyésztési beruházásoknál (DR20) a legkisebb támogatható gazdaság 12 000 euró SO-értékű.

A kultúrák és állatok egyedi SO-értékét tartalmazó táblázat megtalálható az országos vidékfejlesztési ügynökség www.afir.ro honlapján a volt 6.3-as intézkedés leírásánál, a 2-es számú mellékletben.